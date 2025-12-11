Obavijesti

News

Komentari 0
VEČERAS U PROVJERENOM

Roditelji su vlastitoj djeci dužni 211 milijuna eura alimentacija!

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
Roditelji su vlastitoj djeci dužni 211 milijuna eura alimentacija!
Foto: Provjereno/NovaTV

Do današnjeg dana zaprimljeni su zahtjevi za privremeno uzdržavanje za 5.126 djece. Od toga, 4.026 djece ostvarilo je pravo na privremeno uzdržavanje. Za preostale zahtjeve postupak je u tijeku

Roditelji su vlastitoj djeci dužni 211 milijuna eura alimentacija, donosi večeras Provjereno, u kojem navode da je država ove godine ovršila više od 10.000 roditelja. No, razgovarali su s ocem koji je podnio zahtjev da mu s alimentacijom pomogne država, a tu pak dolazi do novog problema. Taj otac do danas nije dobio ni rješenje, ni novac - unatoč godinu dana poziva, mailova, čekanja. Jedini odgovor koji je dobio je: 'Evo, samo što nije.'

PAD KONKURENTNOSTI Hrvatski poljoprivrednici idu u Bruxelles: 'ZPP donosi rezove i teška vremena za EU sela'
Hrvatski poljoprivrednici idu u Bruxelles: 'ZPP donosi rezove i teška vremena za EU sela'

- Sad im treba pomoć. Ima stvari koje djeci trebaju, a ja im to ne mogu omogućiti. I tu sam u sustav polagao nade, no ništa se ne događa, a vrijeme prolazi, otkrio je otac kojem je nakon razvoda pripala skrb za troje maloljetne djece, a njegovoj bivšoj supruzi propisana je alimentacija koju ne plaća.

Prije godinu dana je dobio pravomoćnu presudu drugostupanjskog suda da djeca pripadaju ocu na stanovanje te da je majka dužna plaćati alimentaciju.

IZVJEŠĆE MMF: Hrvatska nastavlja brz rast, ali nastaju neravnoteže
MMF: Hrvatska nastavlja brz rast, ali nastaju neravnoteže

Za pomoć se obratio Agenciji za osiguranje radničkih tražbina, pri kojoj je i Institut privremenog uzdržavanja, kojoj je cilj pomoći baš u tim situacijama. No, od siječnja kada ih je prvi put kontaktirao, nije se dogodilo ništa.

MORAMO IZGRADITI CENTAR Državni tajnik Špehar: Hrvatska do početka 2028. dužna početi s odvozom otpada iz NE Krško
Državni tajnik Špehar: Hrvatska do početka 2028. dužna početi s odvozom otpada iz NE Krško

Do današnjeg dana zaprimljeni su zahtjevi za privremeno uzdržavanje za 5.126 djece. Od toga, 4.026 djece ostvarilo je pravo na privremeno uzdržavanje. Za preostale zahtjeve postupak je u tijeku, dio zahtjeva je odbijen, a neki još uvijek čekaju.

Stručnjaci ističu da bi se slučajevi, kada je riječ o mjesečnom uzdržavanju roditelja, trebali hitno rješavati, a kontaktirali su i nadležnu Agenciju. U Provjerenom će donijeti i odgovor na pitanje zašto im toliko treba da odgovore na jedan zahtjev.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Svjedokinja Obuljen Koržinek: Rekla sam mu neka se to riješi. Trupković: Ministrica je pristala
AFERA GEODEZIJA

Svjedokinja Obuljen Koržinek: Rekla sam mu neka se to riješi. Trupković: Ministrica je pristala

U aferi Geodezija ispitana je i ministrica Nina Obuljen Koržinek koja je u početku branila svog pomoćnika Trupkovića. On joj je, prema porukama koje su pronašli istražitelji, od prvog dana radio iza leđa
Uhićen vjeroučitelj koji je širio lažne vijesti o napadu na časnu. Susjedu rekao: 'Riješit ću te!'
DOZNAJEMO

Uhićen vjeroučitelj koji je širio lažne vijesti o napadu na časnu. Susjedu rekao: 'Riješit ću te!'

Pokupec je susjedu zaprijetio tijekom svađe, pa ga je susjed prijavio
EKSKLUZIVNO Heroj Tvrtko skočio u ledenu Savu i spašavao migrante: 'Sve sam pokušao'
UŽAS U SL. BRODU

EKSKLUZIVNO Heroj Tvrtko skočio u ledenu Savu i spašavao migrante: 'Sve sam pokušao'

U čamcu koji se jutros prevrnuo u Slavonskom Brodu, prema posljednjim informacijama, bilo je 13 osoba....

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025