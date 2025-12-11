Roditelji su vlastitoj djeci dužni 211 milijuna eura alimentacija, donosi večeras Provjereno, u kojem navode da je država ove godine ovršila više od 10.000 roditelja. No, razgovarali su s ocem koji je podnio zahtjev da mu s alimentacijom pomogne država, a tu pak dolazi do novog problema. Taj otac do danas nije dobio ni rješenje, ni novac - unatoč godinu dana poziva, mailova, čekanja. Jedini odgovor koji je dobio je: 'Evo, samo što nije.'

- Sad im treba pomoć. Ima stvari koje djeci trebaju, a ja im to ne mogu omogućiti. I tu sam u sustav polagao nade, no ništa se ne događa, a vrijeme prolazi, otkrio je otac kojem je nakon razvoda pripala skrb za troje maloljetne djece, a njegovoj bivšoj supruzi propisana je alimentacija koju ne plaća.

Prije godinu dana je dobio pravomoćnu presudu drugostupanjskog suda da djeca pripadaju ocu na stanovanje te da je majka dužna plaćati alimentaciju.

Za pomoć se obratio Agenciji za osiguranje radničkih tražbina, pri kojoj je i Institut privremenog uzdržavanja, kojoj je cilj pomoći baš u tim situacijama. No, od siječnja kada ih je prvi put kontaktirao, nije se dogodilo ništa.

Do današnjeg dana zaprimljeni su zahtjevi za privremeno uzdržavanje za 5.126 djece. Od toga, 4.026 djece ostvarilo je pravo na privremeno uzdržavanje. Za preostale zahtjeve postupak je u tijeku, dio zahtjeva je odbijen, a neki još uvijek čekaju.

Stručnjaci ističu da bi se slučajevi, kada je riječ o mjesečnom uzdržavanju roditelja, trebali hitno rješavati, a kontaktirali su i nadležnu Agenciju. U Provjerenom će donijeti i odgovor na pitanje zašto im toliko treba da odgovore na jedan zahtjev.