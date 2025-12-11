Hrvatski poljoprivrednici idu u Bruxelles: 'ZPP donosi rezove i teška vremena za EU sela'

Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) sudjelovat će 18. prosinca u Bruxellesu na velikim prosvjedima EU poljoprivrednika protiv odluka i prijedloga vezanih za novo programsko razdoblje Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), izvijestili su u četvrtak iz HPK nakon održane redovne godišnje skupštine.

Na skupštini se raspravljalo, kako su naveli, o nizu provedenih aktivnosti u prošloj godini, kao i o strateškim prioritetima usmjerenima na bolji položaj poljoprivrednika, unaprjeđenju poslovanja HPK te sudjelovanje nositelja agrarne politike u oblikovanju razvoja poljoprivrede i ruralnih prostora. Usvojene su i procedure te pravila za predstojeće izbora za sva tijela HPK. Izbori za članove skupštine, predsjednika HPK i druga tijela održat će se, prema najavi u ožujku 2026. godine.

Današnja Skupština, kako je kazao predsjednik HPK Mladen Jakopović, održana je na kraju još jedne izazovne poljoprivredne i tržišne godine, koja je još jednom pokazala svu ranjivost zbog sve snažnijih klimatskih promjena, ali i globalnih tržišnih prilika koje i dalje nisu stabilne. Sve to, kako je rekao, utječe na konkurentnosti domaće poljoprivrede.

"Nažalost, kada je riječ o konkurentnosti ne smijemo biti previše optimisti jer za EU, a onda i našu poljoprivredu, dolaze teška vremena sudeći prema onom kakav ZPP planira usvojiti EU. U idućoj godini je od presudne važnosti da se Hrvatska bolje pripremi za predstojeće novo programsko razdoblje ZPP, koji stupa na snagu 2028. godine“, istaknuo je Jakopović.

Naglasio je kako informacije koje su prezentirane na skupštini Copa Cogeca pokazuju da će u novom programskom razdoblju ZPP-a, od 2028. do 2034. doći do rezova, za neke države i više od 20 posto. S obzirom na nisku razinu samodostatnosti, prehrambena sigurnost mora biti prioritet u proračunu, kako nacionalnom tako i u europskom, kazao je.

"Pristup umanjenja ugrožava održivost europske poljoprivrede, konkurentnost na globalnom tržištu, kao i sposobnost sektora da odgovori na rastuće zahtjeve povezane s klimatskim promjenama, sigurnošću hrane i ruralnim razvojem", rekao je Jakopović, napominjući i da će umanjeni iznos značajno utjecati na strateških ciljeva povećanja proizvodnje i samodostatnosti.

"S ovakvim prijedlogom proračuna moramo računati ili na smanjenje proizvodnje u EU i na značajno povećanje cijene poljoprivrednih proizvoda i hrane“, istaknuo je.

Poljoprivredna proizvodnja relativno stabilna

Članovi skupštine posebnu su istaknuli kako država mora brže donosi odluke i usvajati konkretne i učinkovite mjere koje će biti strukturne, a ne samo gašenje požara. Kada je riječ o proizvodnji, rečeno je kako je godina bila relativno stabilna, posebice u segmentu ratarske proizvodnje.

Ali su i ove godine tržišne cijene i povećani uvoz pokazali da proizvođači za svoju proizvodnju dobivaju sve manje novca i stabilan dohodak, što utječe na nesigurnost, pa ne treba čuditi što dolazi do odustajanje od proizvodnje i sve manjeg interesa mladih da se bave proizvodnjom hrane.

Na skupštini se razgovaralo i o poljoprivrednom zemljištu, pri čemu je istaknuto kako je trenutno jedan od najvećih problema najava nadležnih da se od početka 2026. treba provesti ispis iz Arkoda oko 200.000 hektara svih čestica koje nemaju valjanje ugovore o posjedu ili vlasništvu odnosno onih čestica za koje poljoprivrednici nemaju valjane ugovore.

"Činjenica je da sve što je Ministarstvo poljoprivrede trebalo i smjelo napraviti je da sve nas poljoprivrednike koji koristimo zemljište, a nemamo dokaz o vlasništvu zatraži ispis tih čestica te da nam nakon toga u period od slijedeće dvije godine, koje su propisane, država pomogne da riješimo to stanje i ovaj ogroman problem koji sami bez pomoći države ne možemo riješiti", predložio je član skupštine Rodoljub Džakula.