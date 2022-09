Roditelji: Trebaju nam jaslice! Načelnik HDZ-ovac: Zašto idete na posao? Čuvajte doma djecu

Dok s jedne strane Županija splitsko-dalmatinska financijskim potporama pokušava zadržati mlade obitelji u ruralnim područjima županije, s druge strane mlade se obitelji susreću s nizom problema koje pojačava potpuno nerazumijevanje i nedjelotvornost lokalne vlasti. Već drugu godinu zaredom u općini Proložac u Imotskoj krajini roditelji nemaju mogućnosti upisa jasličke djece.

Lani ih je bez jaslica ostalo dvadesetak, a ove godine njih 13. To njihove roditelje, uglavnom sve zaposlene na puno radno vrijeme, dovodi u nemoguću poziciju jer nemaju gdje ostaviti djecu.

Iako su do prije dvije godine jaslička djeca iz općine Proložac išla u jaslice u Grad Imotski, udaljen osam kilometara, to je zbog suvlasničkih odnosa grada i općine jednostavno ukinuto.

Naime, općina Proložac je suvlasnik Dječjeg vrtića Imotski sa 12 posto, Grad Imotski ima ostatak suvlasništva. Pritom, u Općini Proložac unazad nekoliko godina uređen je moderni dječji vrtić u sklopu sportske dvorane.

No vrtić nema jaslice, a u Imotskom kažu: Snađite se.

Zakon je na strani djece i roditelja

- Trinaestoro naše djece i ove je godine ostalo neupisano u jaslice samo zbog toga jer se osnivač, grad Imotski i općina Proložac ne mogu ili bolje rečeno ne žele dogovoriti. No i mi smo suvlasnici tog vrtića, a nemamo nikakva prava, iako je Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju vrlo jasan. Jedinica lokalne samouprave koja nije u mogućnosti osigurati boravak djece jasličke i predškolske dobi na svojem području, dužna je organizirati boravak te iste djece poštujući sporazum o novčanim obvezama u prvoj susjednoj jedinici lokalne samouprave koja ima tu mogućnost - kaže nam Marina Čorić, majka četvero djece koja ih nema kome ostaviti na čuvanje, a raditi treba jer s porodiljnom naknadom ne može pokrivati životne troškove.

- U Prološcu je i prije, u prostorima osnovne škole, postojao odvojeni prostor u kojem je bio dječji vrtić dok se nije izgradio novi. I sad bi se moglo u tim prostorima smjestiti stariju vrtićku grupu, a u postojeći vrtić oformiti jasličku grupu i zaposliti još dvije odgajateljice. Da je samo malo dobre volje. Nema opravdanja kako je to nemoguće. Prostori postoje, treba samo kupiti namještaj za potrebe jasličkog uzrasta. Ne može načelnik niti bilo tko drugi kazati kako nema novca, jer dok ima i zadnje kune za asfaltiranje seoskih puteva, trebalo bi iznaći novca i za našu djecu - kažu nam uglas Proložani.

'Ja sam nemoćan'

- Kažu nam vratite se, stvarajte porodice, rađajte djecu. I kad sve to uradimo, onda na svijet donosimo sirotinju. Kako ću svome djetetu stvoriti bezbrižno djetinjstvo, ako moram dati otkaz na poslu da bih ga čuvala, a znam da postoji i druga mogućnost - govori nam Ivana Petričević.

Odluku o tome da djeca više ne mogu pohađati jaslice u Imotskom potpisao je i sam načelnik Prološca Mate Lasić. Pritom su njegova opravdanja zašto ne otvori skupinu u Prološcu, malo je reći, začuđujuća.

- Ja sam tu nemoćan, takva su osnivačka prava. Neka roditelji otvore privatni vrtić. Ne moraju se vraćati na posao, neka koriste porodiljni i čuvaju djecu - poručuje za 24sata.

Pitamo ga zašto nije pokušao dogovoriti drugačiji suvlasnički odnos s Gradom Imotskim ili možda pokušati pronaći rješenje u već postojećem prološkom vrtiću. Podsjećamo ga da bi i taj privatni, sukladno zakonu, općina morala sufinancirati.

- Ne mogu ja to riješiti. Vidite, ja ću za nekoliko godina graditi novi vrtić novcem europskih fondova - spremno odgovara Lasić čiji odgovor roditelji ne prihvaćaju.

Nemaju kome ostaviti djecu

- Nema svatko mogućnost plaćanja dadilje, nema svatko djeda i baku, i od njih većina još radi ili su već toliko stari da ne mogu voditi brigu ni o sebi, a kamoli o unučadi - govori Ivan Bubalo. On i supruga Ružica oboje rade i nemaju kome ostaviti svoju djecu na čuvanje.

Za njih je ponašanje načelnika Lasića više nego neodgovorno.

Mještani: 'Neka on živi s 3000 kn mjesečno!'

- Krajnje je ponižavajuće kad načelnik poručuje da ostanemo doma čuvati djecu. Pitala bih ga ja bi li on mogao sa 2500, 3000 kuna primanja cijeli mjesec živjeti. Mi smo mladi i želimo raditi, a dok mi radimo naša bi djeca trebala biti zbrinuta u predškolske ustanove. I ne može načelnik kazati kako ima i u drugim mjestima neupisane djece. U Prološcu je to isključivo i jedino jer odgovorni ne žele riješiti problem koji, da je samo malo volje ne bi bio problem, a naša bi djeca svako jutro bila tamo gdje i pripadaju. I to ne u šestosatnom, već desetosatnom ili jasličkom programu. Mi ne radimo šest već osam sati i polovična rješenja nama nisu prihvatljiva - govori nam Mirela Lasić čije je dijete ostalo neupisano.

- Moja je poznanica morala dati otkaz u firmi gdje je radila deset godina jer joj nema tko čuvati djecu, a tko će ih sada hraniti - pita se Mirela.

Ona i ostali roditelji traže da se ovaj problem riješi pod hitno.

- Kažu,"ostani tu, tu je tvoj dom", a ne nude nam niti najosnovnije uvjete ostanka, skrb o našoj djeci. Jer ako misle kako će sa stotinjak tisuća kuna sufinanciranja kroz neke projekte zadržati mlade obitelji, mi im sa ovog mjesta poručujemo, neka novac prenamijene za skrb o našoj djeci. Tada ćemo vjerovati kako i župan i načelnik ne govore isprazna politička obećanja - jednoglasni su roditelji iz Prološca.

