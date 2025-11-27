Roditelji u Zagrebu se digli protiv odgojitelja, njihovo ponašanje zgrozilo stručnjake

Dio roditelja jednog zagrebačkog vrtića odlučio je privremeno djecu ne slati u vrtić jer u njemu radi navodno transrodna osoba. Neprihvatljivo im je da odgojitelj u vrtiću nosi, recimo, ružičaste klompe i oblači ženski džemper te se općenito, kako se može čuti od njih, "ženskasto ponaša". Smeta im činjenica da se u slobodno vrijeme navodno odijeva u ženu i uvjereni su da njegova pojava može negativno utjecati na djecu.

Vrtić je stao u obranu svojega djelatnika, diplomiranog odgojitelja koji dobro radi svoj posao, a stručnjaci koje smo kontaktirali zgroženi su ponašanjem roditelja. Transrodnost, kao ni homoseksualnost nisu poremećaji niti bolesti, nisu zabranjeni i ni na koji način ne mogu utjecati na buduću spolnu ili rodnu orijentaciju djece.

Kako je za 24sata odgovorila ravnateljica vrtića, svaki je poslodavac dužan poštovati prava i privatnost radnika, a njihov privatni život i slobodno vrijeme ne smiju utjecati na zasnivanje radnog odnosa, osim u slučaju protuzakonitog ponašanja.

"U ovom slučaju, odgojitelj udovoljava svim propisanim uvjetima za rad u dječjem vrtiću te ne postoji zapreka za njegovo zaposlenje", napominje ravnateljica.

Radi kao treći odgojitelj u skupini, podrška je djeci s teškoćama i nema primjedbi na njegov stručni rad - naprotiv, odlično se slaže s djecom, kolegicama i drugim radnicima te se rad skupine odvija uredno, bez ikakvih poteškoća, kaže ravnateljica. To znači da je uz njega u skupini uvijek prisutna najmanje još jedna odgojiteljica, bilo iz jutarnje, bilo iz popodnevne smjene. Uz to, stručna služba vrtića redovito prati odgojno-obrazovni rad svih skupina.

- Briga o djeci i kvalitetan stručni pedagoški rad u skupinama uvijek su nam na prvome mjestu. Redovito pratimo što se događa u svim skupinama kako bismo bili sigurni da djeca imaju stabilno, sigurno i poticajno okruženje. Naša stručna služba i dalje će biti uz djecu, roditelje i odgojitelje te voditi računa o njihovim potrebama - zaključila je ravnateljica u odgovoru.

- Ustavom se svakom građaninu jamči štovanje i pravna zaštita njegova osobnog života. Svaka osoba, bez obzira na radno mjesto, stoga ima pravo na svoj privatni život - stoji u odgovoru Grada Zagreba kao osnivača vrtića.

“Odgojitelj udovoljava propisanim uvjetima za rad te ne postoji zapreka njegovu zaposlenju. Stručna služba vrtića redovito prati rad svih skupina, uključujući i skupine u kojoj radi spomenuti odgojitelj, te nisu utvrđene nepravilnosti u njegovu radu niti je vrtić zaprimio pritužbe na njegov rad. Odgojitelj u radu pokazuje profesionalnost, suradljivost i pozitivan odnos prema djeci i kolegama", zaključuje Grad.

- Zastrašujuće je da smo do ovoga došli. Hoće li sutra mene netko prozivati ako na fakultet dođem u ružičastoj košulji? U svakom je radnom odnosu ključno samo jedno - je li netko kvalificiran za svoj posao ili nije i obavlja li ga kvalitetno ili ne. Ako je osoba kompetentna i zadovoljava sve uvjete za radno mjesto, ako obavlja posao po pravilima struke, samo u primitivnom svijetu, u zaprtom hrvatskom kalifatu, otvara se ovakva priča - kaže za 24sata prof. dr. sc. Viktor Gotovac s Pravnog fakulteta u Zagrebu, stručnjak za radno pravo.

- Kako roditeljima nije neugodno tako se odnositi prema tom odgojitelju?! Imaju pravo ispisati dijete i sreću potražiti negdje drugdje. To da netko, bilo tko, zloupotrebljava svoju poziciju, bez obzira na spolnu orijentaciju, druga je stvar. Sve drugo je jezivo u državi koja se, taman kad je počela prihvaćati različitosti, vraća u mračnu prošlost - zaključuje Gotovac.

- Sve je utemeljeno na predrasudama i pokazuje koliko je društvo zaglibilo u rodne stereotipe o tome kako bi netko trebao izgledati. Nema baš nikakvih znanstvenih dokaza da osobe koje se rodno propitkuju i njihovo odijevanje imaju ikakvu korelaciju s pedofilijom ili seksualizacijom djece - kaže Daniel Martinović, predsjednik udruge Dugine obitelji.

Kako dodaje, upravo je zato potreban seksualni odgoj u školama - da djeca nauče prepoznavati seksualne nasilnike i njihovo nedozvoljeno ponašanje.