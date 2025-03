Roditelji zbog nasilnika odbili slati djecu u školu, ravnateljica ih prijavila socijalnoj službi!

- Mi smo samo htjeli zaštititi svoju djecu od nasilja njihovog vršnjaka u razredu, zato ih tri dana nismo slali u školu. Škola nas je zbog toga prijavila Centru za socijalni rad, u koji smo morali ići na razgovor. Pritom, kad smo dobili poziv Centra, uopće nismo znali o čemu se radi - jesu li naša djeca nešto loše napravila. Bili smo u šoku i velikoj neizvjesnosti, ispričalo je za 24sata nekoliko majki učenika sedmog razreda jedne zagrebačke škole.

Nedavno su roditelji svih učenika u razredu, nakon više incidenata učenika s problematičnim ponašanjem, ravnateljici najavili bojkot nastave u trajanju od tri dana, kao poruku, jer su se bojali za sigurnost svoje djece. Time su svim nadležnim institucijama željeli poslati poruku da se pokrenu i riješe problem. Pokrenulo se, međutim, nešto drugo - roditelji koji, u strahu, nisu poslali djecu na nastavu, dobili su poziv Centra za socijalni rad i termine za razgovor, kao da su oni problem, loši roditelji. To je, kažu nam, zastrašivanje - njih, ali i poruka svim drugim roditeljima.

Podsjetimo, kako smo pisali krajem veljače, od početka tog mjeseca u školi su se dogodila tri incidenta - najozbijniji se dogodio kad je učenik problematičnog ponašanja podmetnuo nogu kolegi iz razreda dok je ovaj trčao kroz školski hodnik. Dječak je pao i završio u bolnici s lomom ruke na dva mjesta te su mu na operaciji ugrađene šipke u ruku.

- Sin je kod kuće, dobro je, bili smo i na policiji. Jasno nam je da je riječ o djetetu, no cilj nam je da se nađe adekvatna pomoć kako njemu, tako i našoj djeci. Škola je upoznata sa svim, stalno govore da poduzimaju sve što mogu, ali čini se da to nema nekog efekta - rekla nam je u veljači majka ozlijeđenog djeteta. Razgovarali smo tad i s drugom majkom, čijeg je sina isti dječak gurnuo te je pao niz nekoliko stepenica. Majka ga je odmah odvela u bolnicu i događaj prijavila policiji, a sreća u nesreći je da se dijete pri padu nije teže ozlijedilo.

- Ne želim da me jednoga dana nazovu iz Hitne i kažu da mi je dijete kod njih. Taj je dječak nedavno u školu donio nož, to su nam djeca ispričala. Dvojicu je vršnjaka udario šakom po glavi. Kako su nam djeca ispričala, htio im je dati 'čvrge' jer su se ošišali. Oni su mu rekli da se makne i pusti ih na miru, a on ih je tad udario šakom po glavi - ispričala nam je tad druga mama. Jednoga je dječaka još prije primio za vrat i gušio, a drugoga krajem prošle godine udario u čeljust. Iz škole nam je tad odgovoreno kako je učeniku proteklih nekoliko godina izrečeno niz pedagoških mjera, a o svemu su obaviješteni i policija, Zavod za socijalni rad te druge nadležne institucije.

Drugi preplašeni roditelji nam sad kažu da su imali pravo trodnevnim bojkotom poslati poruku, i ta tri dana djeci sami opravdati, kao i inače, no dok njihove ispričnice ravnateljica škole još nije odobrila, kažu, poslala je prijavu Centru za socijalni rad, od kojeg su oni dobili pozive na razgovor.

- Bio je strašan osjećaj dobiti taj poziv na kućnu adresu. Moje je dijete odlikaš, izvrsno u svemu, u vannastavnim aktivnostima također, a u pozivu nisam mogla znati ni na koje se od dvoje moje djece u istoj školi taj poziv odnosi! Pisalo je samo da dođemo, i datum odnosno vrijeme sastanka, tjedan dana smo bili u teškoj neizvjesnosti, priča nam majka. Bojala se, kaže, da su njena djeca nešto napravila, uznemirila je i njih svojim pitanjima. I roditelji i djeca su bili u čudu i strahu.

Svi roditelji koji su već bili na razgovoru u Centru za socijalni rad kažu nam da su im se socijalne radnice tamo zapravo ispričavale što su pozvani, napominjući im kako je to "po službenoj dužnosti".

- Bili su ljubazni, i zapravo se bojkota nismo ni dotaknuli. Pitali smo socijalnu radnicu je li inače praksa da se tako roditelje poziva, rekla nam je da takvih slučajeva još nisu imali. Kazala nam je da se možemo i žaliti, otkriva nam majka. Dobili su, napominje, zapisnik, u njemu piše da je razgovor trajao dva sata, a nije nego tek desetak minuta.

- Sad se moglo reagirati prema nama, a kad smo, godinama, upozoravali na dječaka problematičnog ponašanja, ništa. To je zastrašivanje nas roditelja bez ikakve podloge. Mogu razumjeti da nas se Centru prijavljuje ako ne opravdamo izostanak djeteta duži od tri dana, ali ovo nikako, govori ogorčena žena.

Druga nam majka kaže kako su njima na sastanku u Centru rekli da nije bilo potrebe za prijavom jer izostanak nije trajao dulje od tri dana.

- Tražili smo u školi roditeljski sastanak kad je dječaku slomljena ruka, htjeli smo pitati što će dalje biti. Tog sastanka nije bilo. Ali se sad zato nas jako brzo prijavil, dodaje. Treća nam majka kaže kako su bojkot ravnateljici unaprijed najavili. Potvrđuje da su nakon najtežeg incidenta tražili roditeljski sastanak.

- Odgovoreno nam je da ga možemo imati, ali da o toj temi neće biti govora, kaže treća majka. Roditeljski je održan prije incidenta, kad su roditelji školu upozorili da sve skupa nije šala, i da će se nešto loše dogoditi. Ravnateljica nam je odgovorila da su naša djeca u sigurnoj školi, i da se bezrazložno bojimo, postavljajući se prema nama kao da smo mi tinejdžeri, a ne odrasli ljudi, kaže majka. Spominje i druge incidente, primjerice onaj kad je problematični dječak djevojčici ispred sebe škarama odrezao kosu, ili kad je drugom učeniku poslao prijeteću poruku. Problemi traju od nižih razreda, kaže.

- Dječaka je u nižim razredima primio za vrat. Dobio je neku kaznu, i to je bilo to, kaže majka, dodajući kako ni razrednica nije znala kako s njima izaći na kraj pa je "više bila na bolovanju nego na poslu".

Ravnateljicu smo pitali zbog čega je škola prijavila roditelje Centru i nemaju li oni pravo sami opravdati izostanak u trajanju do tri dana. Odnosno, kakav su "prekršaj" roditelji napravili?

- Škola je sukladno odredbama Obiteljskog zakona i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi dužna poslati prijavu. Za više informacija, ljubazno molim, obratite se Zavodu za socijalni rad, odgovorila je ravnateljica za 24sata.

Odgovorio nam je i Hrvatski zavod za socijalni rad, kažu ovako: "nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad postupa sukladno odredbama Obiteljskog zakona, a konkretne postupke ne možemo komentirati s obzirom na načelo tajnosti i zaštite osobnih podataka, kao i činjenicu da se radi o maloljetnim osobama". Naše je pitanje glasilo zašto se roditelje poziva na razgovor, što on znači, i koje su moguće posljedice po njih. Na pitanje jesu li njihova djeca sad sigurna u školi odnosno je li problem riješen te na koji način, konkretnog odgovora nema.

Neslužbeno doznajemo da je dječak problematičnog ponašanja do kraja sedmog razerda ostavljen kod kuće, i nastavu prati online.

Upit smo poslali i Ministarstvu obrazovanja, o opravdanosti prijave Centru, još ga nismo dobili, dok nam je Grad Zagreb, osnivač škole, odgovorio kako je "škola sukladno propisima koji reguliraju prava djece bila obvezna napraviti navedenu prijavu".

- Centar za socijalni rad procjenjuje svaku prijavu i donosi odluku o daljnjim postupcima. Ako je Centar u navedenom slučaju procijenio da je potrebno pozvati roditelje na razgovor, ljubazno Vas upućujemo da se za obrazloženje razloga obratite Centru, poručuju iz Grada Zagreba.

Kako se neslužbeno može čuti u sustavu, roditelji su prijavljeni jer su svojoj djeci "uskratili pravo na obrazovanje" kroz ta tri dana.