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DJEČAK IZ DUBROVNIKA

Roko (15) preživio strujni udar. Liječnik: On je medicinsko čudo!

Piše 24sata,
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Roko (15) preživio strujni udar. Liječnik: On je medicinsko čudo!
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Foto: Dnevnik Nove TV
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Liječnici procjenjuju da bi Roko za otprilike dva mjeseca mogao biti pušten kući, i to bez zavoja...

Roko (15) iz Dubrovnika uspješno se oporavlja u zagrebačkoj Klaićevoj bolnici nakon što je 25.travnja preživio strujni udar na trafostanici. Zadobio je teške opekline na čak 80 posto tijela, no liječnici su mu uspjeli spasiti život zahvaljujući ugradnji umjetne i kadaverične kože, kao i kože uzgojene iz njegovih vlastitih stanica u banci tkiva.

"On je pravi junak. On je ovo izdržao, on je... svaka mu čast, što je malo tko izdržao", poručio je Rokov otac za Dnevnik Nove TV.

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Liječnici ističu da je njegov oporavak iznad svih očekivanja.

"On je stvarno čudo, u pozitivnom smislu. Lijepo se oporavlja. To je rezultat opsežnog timskog rada, ali ne samo nas liječnika, medicinskih sestara i svih segmenata naše bolnice. Iznimno je važno što je i on zainteresiran i motiviran, kao i njegovi roditelji", izjavio je dr. Zoran Barčot iz Klinike za dječje bolesti Zagreb.

Foto: Dnevnik Nove TV

Nakon brojnih zahtjevnih operativnih zahvata nepokriveno je ostalo tek pet do šest posto tijela. "Neki su zahvati trajali pet do šest sati. Mi ga redovno prematamo. Za njega je svako prematanje operativni zahvat. Dosta dobro to podnosi", naveo je Barčot. 

Liječnici procjenjuju da bi Roko za otprilike dva mjeseca mogao biti pušten kući, i to bez zavoja. Posebno je motiviran za fizikalnu terapiju, a najviše se veseli povratku prijateljima i odlascima na utakmice Hajduka.

Na pitanje zašto se popeo na trafostanicu unatoč jasno istaknutim upozorenjima, Roko kaže da ni sam ne zna. Iskoristio je priliku kako bi upozorio drugu djecu. "Da paze, da iako misle da se neće ništa dogoditi, da se u tren oka može sve promijeniti", poručio je.

Liječnici ističu da je njegov oporavak rezultat zajedničkog rada velikog broja ljudi uključenih u liječenje.

"Kod njega se radilo o naponu od 35.000 volti. Dalekovodi imaju i 100.000, 200.000 i 400.000 volti. U takvim slučajevima smrtni ishodi su najčešći. On ima sreće što je uopće preživio strujni udar. Sve ostalo što se činilo nemogućim već smo ostvarili. Spasili smo mu život, a za čudo potpunog oporavka ipak treba još malo vremena", ustvrdio je Barčot.

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