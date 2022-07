Roland Šetka (57) jedan je od rijetkih koji još love jegulje u dolini Neretve: 'Sve ih je manje'

U neretvanskoj lađi u društvu Ive Dragovića plovimo norinskim rukavcima, obilazimo vrše i mreže i s nestrpljenjem iščekujemo kako će zamigoljiti barem pokoja jegulja kojih je, tvrdi Ivo, svakim danom sve manje. Potresi, manji vodostaj zbog zatvorenih brana u susjednoj BiH i kopanja novih kanala koji su vode preusmjerili u druge kanale poremetili su prirodu. Usprkos svemu, posljednji lovci teško odustaju od tradicije i lova na jegulje.

- Rolo ima li štagod, samo nemoj reći da su vrše prazne- dovikuje Ivo muškarcu na lađi koji u jednom od norinskih kanala upravo čisti veliku mrežu od trava kako bi oslobodio put jegulji.

- Čekaj sad ću vrše vižitati-dovikuje Roland Šetka (57) zvani Rolo, poznati lovac na jegulje iz Momići koji se ovim poslom bavi od malih nogu.

- Više od 45 godina jegulja i ja smo nerazdvojni prijatelji. I nema većeg gušta nego kad je vrša puna. Nažalost, svakim ih je danom sve manje i manje- govori Rolo dok iz vode vadi praznu vršu. Već slijedeća je malo teža, a osmijeh na Rolovom licu dobar je znak. Čvrstom rukom podiže vršu iz mirne vode prekrivene lopočima, a u njoj, jegulje. Spretnim pokretima prebacuje ih u posudu s vodom.

- Mi Momićani ih spravljamo sa raštikom i sušimo. To su "pizanice" koja se stavljaju u sol na dva do tri dana, pa pod piz još dva dana. Zatim ih dva mjeseca sušimo na dimu - govori Ivo. Kao što je brujet nadaleko poznat, tako su i sušene jegulje "za prste polizati". Koliko se god sušile, ne mogu se presušiti jer "jesenka" u sebi ima dovoljno masnoće. Koliko je ovaj specijalitet cijenjen potvrđuje Suzana, Ivina supruga, koja kaže kako su se sušene jegulje darivale dragom gostu i prijateljima.

- Ovaj "momički pršut" i danas je cijenjen-govori Ivo. Neretvanski brujet od jegulje ili pomiješane s još nekom ribom ili žabama je prava delicija i malo tko tom zalogaju može odoljeti.

- Dobre su u svako doba godine. Samo, malo ih je i mi lovci ponekad danima obilazimo mreže i trate kako bi ulov pokupili- govori nam Rolo. Prisjeća se kraja 80 - ih kada je u tri sata ulovio 300 kilograma jegulje i sjetno kaže kako je to bio njegov zadnji veliki ulov.

- U Momića, u Kuli Norinskoj, tradicionalno je svaka kuća imala svoj kanal u kojem su bile trate i vrše. Bio je to obiteljski posao sa koljena na koljena. Sad se je to pomalo zapustilo, malo je lovaca na jegulje. Stariji su pomrli, a mlađi se sve manje bave ovim poslom. Jegulja ima i svoje grabežljivce štuke, soma, čak i strelka iz mora ponekad zađe u Norin, a svima je njima jegulja slasan zalogaj - pokušava nam Rolo približiti život Momićana nekada i danas. Jer danas su ostali samo običaji.

-Zamislite koliko je volje, truda i upornosti potrebno ovoj našoj jegulji da bi se održala. Iz ovih naših voda stara jegulja putuje u Sargaško more u Tihi ocean, tamo su za nju idealni uvjeti gdje na dubini od oko 200 metara izbacuje svoju mlađ. Stara jegulja ugiba, a mlađ, male jeguljice instinktom majke se vraćaju u Neretvu i Norin odakle im je majka došla. Na svom putu imaju velikih problema, ulažu velike napore jer predatori vrebaju i love je. Ona se valja u klupku da bi se na taj način donekle na putu zaštitila-govori Rolo. Od pošte do pošte, od trate do trate, vrše do vrše Rolo će već sutra nadati se kako će one koje su danas ostale prazne biti pune jegulja, jer su tražene u restoranima posebice u ovim ljetnim mjesecima. Za kilogram je potrebno izdvojiti od 170 do 200 kuna. Vlasnici restorana koji nemaju privilegij imati svoje kanale u Norinu kao Ivo, za cijenu ne pitaju. Unaprijed su sigurni da će cijeli ulov kojeg ponude lovci na jegulje u svojim restoranima i prodati. Na povratku, ploveći Norinom kroz kanale obrasle trstikom, tek lagani povjetarac donosi rashlađenje na uzavrelih četrdesetak stupnjeva, koliko je ovih dana u dolini Neretve. Od Ive saznajemo još nekih zanimljivosti o ovoj čarobnoj rijeci Norin, njenoj flori i fauni i jegulji, kraljici norinskih voda.

Prije pripreme treba ju onesposobiti. Reže se ne ispod vrata, već na leđima, kako bi joj se prekinuli svi kralješci. I nakon toga neiskusnog zna ugristi, ali je bezopasna. Potom ju se zareže cijelom dužinom "na zvona", a kad zamiriše maslinovo ulje, kapula i svi ostali potrebni dodaci za dobar neretvanski brujet sav trud i muka od ulova do lonca u tren se zaborave.

Mlade jeguljice iz Sargaškog mora putuju do Norina

Ivo Dragović

Dobre su u svako doba godine. Mi Momićani ih spravljamo sa raštikom i sušimo. Taj "momački pršut" je delicija

