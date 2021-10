Dobrica Rončević, glavni epidemiolog Primorsko-goranske županije rekao je da su dvije skupine stanovnika najzahvaćenije virusom trenutno - radnoaktivno stanovništvo od 25 do 64 godine te djeca.

- Nismo osobito zadovoljni s napredovanjem procesa cijepljenja u toj skupini, voljeli bismo da i ona bude zaštićenija od izostanaka sa školskih i drugih aktivnosti - rekao je gostujući u HRT-ovoj emisiji Sudio 4.

Iz školskog sustava dolazi 25 posto novozaraženih, a razmišlja se i o online nastavi. Rončević kaže da su svjesni toga da je održavanje nastave u školskom ambijentu vrijednost koju treba braniti do zadnjeg trenutka. Poručio je i ako bi se ograničavale aktivnosti koje možda i značajnije doprinose razvoju epidemije, dala bi se prednost njima, a škole bi se ostavile "za neki sljedeći krug".

- To su samo razmišljanja, ona će dobrim dijelom ovisiti o Nacionalnom stožeru i ministarstvu, a na nama je vodimo bitku dok god je to održivo - rekao je. No, ukoliko dobiju mogućnost da sami sudjeluju u odlučivanju kao županija, Rončević kaže da će onda razmotriti mogućnost prelaska na online nastavu. No, zasad nisu zauzeli stav koji bi ih motivirao da što hitnije poduzmu takvu mjeru.

- Nadam se da nećemo zbunjivati javnost i da ćemo odluke donositi što većim konsenzusom svih koji trebaju odlučivati i da ćemo ići s jednoznačnim mjerama, a ne mjerama koje ćemo provoditi s figom u džepu i bez pripreme - rekao je.

Covid potvrde bi mogle postići dva cilja

Što se tiče covid potvrdi, Rončević smatra da bi proširenje njihove upotrebe bilo na tragu postizanja dva cilja - motivacija za cijepljenje i povećanje razine sigurnosti.

- Ja jesam pristalica toga, računajući s time da to ne treba ugroziti svakodnevne aktivnosti, čak i onih koji se još nisu odlučili za cijepljenje - rekao je.

- Iskustvo govore da osobe koje imaju negativne stavove prema cijepljenju te stavove mijenjanju kad im se da vremena da razmisle o posljedicama tih stavova. Nagle odluke mogu izazvati dodatni inat kod ljudi i smatram da nam to ne treba - kaže Rončević.

Na pitanje koliko je opasna pojava delta plus soja, kaže da će pratiti sekvencioniranje u Hrvatskoj. Taj soj zasad nije zabilježen u Hrvatskoj, ali je u susjedstvu. Rončević napominje kako je samo pitanje vremena kad će se on proširiti.

- Još uvijek nije poznato hoće li ovaj vrhunac četvrtog vala stvoriti dovoljno dobar kolektivni imunitet koji će ograničiti brzo širenje delta plus soja. Ono što znamo o njemu iz iskustava drugih zemalja i radova, jest da on ima nešto veći potencijal širenja od same delta varijante zahvaljujući mutacijama koje su se pojavile na izvornom soju. To nas treba zabrinuti, ali s obzirom na to da smo sada na vrhuncu vala, možemo očekivati da ćemo se stvaranjem određenog kolektivnog imuniteta s preboljevanjima možda donekle obraniti od ponovno novog vala koji bi taj virus prouzročio - rekao je.

Što se cijepljenja tiče i motivacije ljudi da se cijepe, Rončević kaže kako nisu svi dovoljno motivirani covid potvrdama. Velik dio turista, kaže, bio je cijepljen jer su to ljudi koji su htjeli putovati što lakše i što sigurnije.

- Takvu motivaciju bi mogli razvijati još kod nas. Što se tiče motivacije radi očuvanja vlastitog zdravlja, svojih bližnjih i suradnika, mislim da smo to dobro artikulirali, ali taj motiv je dosegnuo svoj vrhunac s ovim cijepnim obuhvatom koji smo postigli - rekao je.

Velik interes za treću dozu

No, što se tiče represivnijih mjera na tragu lockdowna, Rončević smatra da bi to bilo bespredmetno i zakašnjelo.

- Neki segmenti života koji bi u slučaju kraćeg zatvaranja imali manje društvene posljedice možda bi mogli biti predmetom razmatranja. PGŽ će se u tom slučaju prikloniti stavovima Nacionalnog stožera - rekao je.

Rončević je rekao kako je interes za treću dozu velik.

- Bilježili smo 1200 ljudi koji su se cijepili dodatnom dozom, pogotovo u zdravstvenom sustavu, među starijima i kroničnim bolesnicima. Nadamo se da će i oni koji su motivirani drugim razlozima prepoznati zaštitnu ulogu cjepiva i da će ih to ponovno motivirati. Nema trenutno potrebe za pozivanjem tih osoba dok se ne cijepe najrizičniji i onima kojima je prošlo najviše vremena od cijepljenje s prve dvije doze - rekao je.