Roštiljao u garaži pa zapalio kuću: Ozlijeđen stariji muškarac

Da vatra nije igra i da je oprez potreban i kad čovjek vjeruje da zna što radi, pokazuje najnovija nesreća u Susedgradu. Naime, jedan 44-godišnjak je stavio ručak na roštilj u garaži, a onda zapalio kuću.

- Oko 13 sati i 40 minuta u Susedgradu na Podsusedskoj aleji, u garaži kuće, 44-godišnjak je koristio roštilj uslijed čega je najvjerojatnije došlo do otvorenog plamena koji se proširio na garažu, a zatim i na kuću u kojoj su se nalazili njegovi članovi obitelji 77-godišnjakinja i 79-godišnjak. Požar su ugasili vatrogasci. U ovom događaju lakše je ozlijeđen 79-godišnjak te mu je liječnička pomoć pružena u Klinici za Traumatologiju. Slijedi očevid - javlja zagrebačka policija.

Pokretanje videa... VIDEO Požar kuće u Zagrebu | Video: Vatrogasna postrojba Zagreb/Facebook

Zagrebački vatrogasci, kojima je ovo 666. intervencija u ovoj godini, javljaju da je požar prešao na pročelje kuće, a stradao je i automobil.

- Dolaskom na mjesto događaja utvrđeno je da se požar proširio na pročelje kuće. Vatrogasci su odmah započeli unutarnju i vanjsku navalu te je požar ubrzo stavljen pod nadzor i ugašen. Tijekom gašenja i uklanjanja izgorjele drvene građe ispod nje je pronađeno osobno vozilo. Tijekom intervencije izvršeno je pretraživanje objekta. Na tavanu nije bilo otvorenog plamena, već samo manje količine dima. Tim Hitne medicinske pomoći preuzeo je jednu ozlijeđenu osobu. Na kući su u požaru oštećena dvoja balkonska vrata i dvije grede krovišta, no požar nije prodro u unutrašnjost objekta. U tijeku su završni radovi na raskapanju i dogašivanju požarišta. Zbog dugotrajnosti intervencije provodi se rotacija vatrogasnih ekipa radi odmora snaga. U završnim radovima pomažu i lokalna dobrovoljna vatrogasna društva, dok se za uklanjanje i raskapanje većih količina nagorjele drvene građe koristi i naš građevinski kran - rekli su iz JVP Zagreb.

Foto: Vatrogasna postrojba Zagreb/Facebook

Još jednom prenosimo upozorenje Glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića.

Poštovane građanke i građani Republike Hrvatske,

Republika Hrvatska nalazi se pod utjecajem izraženog toplinskog vala praćenog ekstremno visokim temperaturama zraka, dugotrajnim sušnim razdobljem i povećanom opasnošću od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom prostoru. Visoke temperature i nepovoljni meteorološki uvjeti stvaraju okolnosti u kojima i najmanji izvor paljenja može prouzročiti požar s ozbiljnim posljedicama za ljudske živote, zdravlje građana, imovinu, gospodarske resurse i prirodna bogatstva Republike Hrvatske.

Stoga upućujem ozbiljan apel svim građanima na krajnji oprez, odgovorno ponašanje i dosljedno pridržavanje mjera zaštite od požara.

Posebno upozoravamo da se izbjegava svako paljenje vatre na otvorenom prostoru, spaljivanje biljnog otpada, korištenje otvorenog plamena te sve aktivnosti koje mogu izazvati iskrenje ili nekontrolirano širenje vatre. Građane također pozivamo da ne odbacuju opuške, staklene i druge predmete koji mogu predstavljati potencijalni uzrok požara. Vatrogasne postrojbe diljem Republike Hrvatske nalaze se u stanju pune pripravnosti i kontinuirano prate razvoj situacije. Uspješnost zaštite ljudi, imovine i okoliša uvelike ovisi i o odgovornosti svakog pojedinca. Uočite li dim, požar ili bilo kakvu opasnost koja može ugroziti sigurnost ljudi i imovine, bez odgađanja obavijestite vatrogasce na broj 193 ili Županijski centar 112. Pozivam sve građane da svojim odgovornim ponašanjem pridonesu očuvanju sigurnosti, zaštiti ljudskih života te očuvanju prirodnih vrijednosti naše domovine.



GLAVNI VATROGASNI ZAPOVJEDNIK

Slavko Tucaković