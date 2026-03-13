RS planira zabraniti veličanje NDH. Rušili bi i spomenike s prvim bijelim poljem na grbu

Vladajuća koalicija u Republici Srpskoj priprema se donijeti zakone kojima će zabraniti svako veličanje NDH, a nove zakonske odredbe podrazumijevaju i rušenje spomenika na teritoriju tog entiteta na kojima hrvatski grb počinje bijelim poljem. To je u petak najavio Srđan Mazalica, šef kluba zastupnika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) u parlamentu RS koji bi na sjednici zakazanoj za 17. ožujka trebao razmatrati prijedlog za usvajanje rezolucije o osudi ustaških, nacističkih i fašističkih ideologija.

Usvajanje takve rezolucije prijedlog je kojega je potaknula oporbena Srpska demokratska stranka (SDS) nakon koncerata Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu u veljači kada je dio publike uzvikivao ustaški pozdrav "Za dom spremni".

U SNSD-u su to odmah prepoznali kao prostor za političke obračune među strankama sa srpskim predznakom pa su predložili svoj tekst rezolucije koji će u konačnici vjerojatno i dobiti potporu s obzirom na odnos snaga u entitetskom parlamentu.

Mazalica je gostujući u programu entitetskog javnog servisa RTRS kazao kako su u stranci Milorada Dodika pripremili tekst koji je znatno oštriji od SDS-ovog te osim načelne osude ustaškog režima, NDH izrijekom proglašava zločinačkom i genocidnom.

Najavio je i kako u SNSD-u žele da rezolucija bude pravni temelj za donošenje zakona kojima bi se kažnjavalo veličanje NDH, ali i podizanje spomenika "koji se s njom mogu povezati".

- Tražit ćemo od vlade RS zakonske propise kojima će se sankcionirati promoviranje ideologije i simbola NDH te ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola - kazao je Mazalica pojašnjavajući kako bi se zakonske odredbe koje podrazumijevaju kažnjavanje odnosile i na "spomenike, manifestacije, imenovanje ulica i javnih institucija po pripadnicima ovih pokreta, održavanje javnih manifestacija kojima se oni veličaju te uporabu oznaka i simbola i pozdrava povezanih s tim ideologijama".

Na pitanje voditeljice što će u tom slučaju biti s već postojećim spomenicima koje bi vlast u RS-u mogla smatrati spornim, Mazalica je odgovorio kako će SNSD tražiti od entitetske vlade da se takvi spomenici sruše jer potiču vjersku i nacionalnu mržnju.

- Takvi se spomenici ruše a manifestacije na kojima se koristi pozdrav 'Za dom spremni' i gdje su obilježja s prvim bijelim poljem u RS se neće moći održavati - kazao je.