RTL Njemačka otpušta 600 ljudi

Medijski div RTL ugasit će oko 600 radnih mjesta u Njemačkoj u sklopu programa restrukturiranja u teškim uvjetima u gospodarstvu, najavio je u utorak izvršni direktor RTL Deutschlanda Stephan Schmitter. Prema RTL Deutschland, ugašeno će biti 600 radnih mjesta s punim i sa skraćenim radnim vremenom. "Restrukturiranje ćemo provesti na društveno odgovoran način, s poštovanjem i transparentno, makar je situacija teška", pojasnio je Schmitter.

Zajedno s radničkim vijećima sastavljen je poseban program otpremnina.

"Socijalni plan o kojem smo pregovarali s radničkim vijećem nastojat će izbjeći otpuštanja što je više moguće", rekao je Schmitter, ističući da zaposlenicima ponuditi postupni odlazak u mirovinu, otpremnine i druge opcije.

Njemačko novinarsko društvo (DJV) šokirano je planovima o ukidanju radnih mjesta koje je predsjednik Mika Beuster nazvao "katastrofom" za zaposlenike RTL-a i njegovih podružnica.

Beuster je ipak zadovoljan što će uprava nastojati izbjeći otkaze, rekavši da plan "možda neće poništiti otpuštanja, ali će ublažiti najgore posljedice".

Okretanje streamingu

Pozadina smanjenja radnih mjesta uključuje recesiju u Njemačkoj i oslabljeno tržište televizijskog oglašavanja.

"Moramo riješiti dva glavna izazova kako bismo dugoročno bili uspješni, prvi je duboka promjena na medijskom tržištu, a drugi teška ekonomska situacija", rekao je Schmitter.

Od 2019. godine prihod od linearnog televizijskog oglašavanja u Njemačkoj pao je više od 20 posto, navodi RTL.

Tvrtka je puno uložila u proširenje RTL+ usluge streaminga i broj pretplatnika premašio je 6,6 milijuna.

Nakon kontinuiranog "dinamičnog" rasta svih pokazatelja, poput prihoda, broja pretplatnika i razdoblja pretplate RTL+ na dobrom je putu da u financijskoj 2026. godini bude profitabilan, navela je tvrtka.

Poslovanje sa streamingom bit će, u cjelini gledano, puno važnije za RTL, rekao je Schmitter, naglašavajući da aktualna situacija iziskuje "strukturno repozicioniranje".

"Bit će iznimno važno dosljedno usklađivati organizaciju s velikim promjenama na medijskom tržištu i usredotočiti se na konkurenciju s američkim uslugama streaminga", zaključio je RTL-ov izvršni direktor.

Težište programskih budžeta sve će se izrazitije pomicati s linearne televizije na sadržaj za streaming, dodao je, navodeći da namjeravaju u sadržaj ulagati više od milijardu eura godišnje.