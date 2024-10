Rukometaši spasili vozača koji se prevrnuo kamionom: 'Bio je bez svijesti, razbili smo staklo'

Išli smo na utakmicu u Karlovac s autom i dva kombija. Ja sam u autu bio s tri igrača, a iza nas su dolazili ostali igrači u kombijima. Taj kamion je već nekoliko kilometara ispred Novske je vijugao i išao iz trake u traku. Odmah smo uočili kako nije situacija dobra. Ja sam mu počeo blicati, trubiti kako bi se zaustavio, ali on je nastavio voziti i tako se kretati autocestom, započeo je priču Josip Mečić, trener Rukometnog kluba Bjelin Spačva iz Vinkovaca, koji je s igračima i stručnim stožerom spasio vozača kamiona, koji se prevrnuo na autocesti A3 kod Novske u subotu oko 14 sati.

VIDEO:

Pokretanje videa... 00:17 Rukometaši spasili vozača kamiona na A3 | Video: Čitatelj 24sata

- Upalio sam odmah sva četiri žmigavaca kako bi upozorio ostale da pripaze. U jednom trenutku sam stao prema sredini trake kako ne bi ostali auti prolazili i išli pretjecati kamion jer je išao iz trake u traku. Uplašili smo se da ne bi neki auto išao pretjecati, a u tom trenutku kamion prijeđe u tu traku i dođe do prometne nesreće koja bi mogla završiti kobno. A moguće da i od siline prijeđe na suprotne trake, a tu bi tek nastao kaos - rekao je Josip.

Zbog svega se stvorila velika kolona, a kad su se približili nadvožnjaku kod Novske, kamion se prevrnuo.

- Cijela ta situacija je trajala nekih dobrih 15 kilometara. Onda je kamion počeo sve više lelujati po cesti, a u jednom trenutku se prevrnuo. Prije toga, točno u 13.55 sati sam nazvao policiju i obavijestio ih da je na autocesti kamion koji vozi neporezno i iz trake u traku. Rekli su mi da će poslati patrolu. Ali, prije nego je stigla patrola dogodilo se ono čega smo se pribojavali. Kamion se prevrnuo, ali smo mi išli sporije, a i ostali vozači su shvatili što se zbiva pa se, srećom, izbjegla veća tragedija - govorio nam je dalje Josip, koji je inače završio Policijsku akademiju te je radio u policiji.

- Odmah smo otrčali do kamiona. Moji kolege i igrači. Pokušali smo otvoriti vrata, ali nismo mogli. Vozač je u to vrijeme bio bez svijesti. Nismo mogli otvoriti vrata pa su neki igrači počeli nogama razbiti vjetrobransko staklo kako bi izvukli vozača van. Neki dečki su raskrvarili ruke i noge kako bismo ga izvukli. U toj cijeloj galami i lupanju vozač je došao k sebi. Uspjeli smo ga izvući van i odvesti ga do ruba autoceste. Iz kamiona se počelo malo dimiti pa smo ga osigurali protupožarnim aparatima - rekao je Josip.

U tom trenutku došao je policajac te su pozvali hitnu pomoć.

- Vozač je bio iz Grčke, nije znao engleski pa smo imali problema s komunikacijom. Na sreću je sve bilo dobro, a kasnije sam od kolega saznao da je vozaču pao šećer te da je to uzrok ove nesreće. Fizioterapeut mu je odmah na licu mjesta pružio prvu pomoć do dolaska hitne. Ponosan sam na svoje igrače i tim koji su vrlo trezveno reagirali - dodao je Josip.

Zbog toga što je kamion blokirao sve trake, tom dionicom se nije moglo prometovati pa klub nije mogao do Karlovca na utakmicu.

- Odmah sam nazvao voditelja lige i predsjednika kluba. Tražili smo da igramo, ali nisu imali više slobodan teren pa su odgodili za 30.10. Da stvar bude gore u povratku smo stali u jedan trgovački centar da pojedemo nešto, a tamo nam je nestalo struje pa nismo mogli napustiti centar. Nadam se da je dosta nesreća se zaredalo - govori nam Josip kroz smijeh. 

Vozaču izdali prekršajni nalog

Grčki državljanin (52) je udario u metalnu zaštitnu ogradu, nakon čega je došlo prevrtanja na bočnu stranu preko cijele širine kolnika. Izdali smo mu prekršajni nalog jer se nije vozio pravilno, rekla je policija.