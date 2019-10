'Ruku bih u vatru stavio, Fredi nije ubojica! Volio je Jasminu'

Mještani Palovca nikako se ne mogu osloboditi stigme "međimurskog Twin Peaksa". Čim malo zaborave na stravičan zločin u njihovu malom mjestu, gdje je 19 godina nakon nestanka Jasmina Dominić pronađena mrtva u ledenoj škrinji obiteljske kuće, na užasan događaj podsjeti ih neki novi detalj. Ili recimo ovotjedni početak suđenja Jasmininoj starijoj sestri Smiljani Srnec.

- K'vragu sve! Pa kad upišeš Palovec u Google naprije ti iskoči ubojstvo Jasmine i ledena škrinja. Strašno je što su nam napravili tim zločinom - veli nam jedna mlada Palovčanka dok čeka autobus za Čakovec.

'Ne bi se šteli mešat'

Svatko tu gleda svoja posla i gotovo svi mještani kažu - 'ne bi se šteli mešati'.

Unatoč tome što je nakon svjedočenja Dragutina Sabola, Smiljaninog i Jasmininog ujaka, malo poljuljana dobra slika oca sestara Martina Dominića Fredija, mještani i dalje tvrde da je Martin bio jako dobar čovjek.

- S Fredijem sam igrao nogomet, zajedno smo i radili. Bio je jako dobar čovjek. Znao je popiti, to je točno, ali nije bio agresivan. Volio se veseliti kad je popio. Ne vjerujem da je bio upleten u ubojstvo ili da je znao za to. Drugi članovi obitelji su možda znali, osim djece i dečka starije kćeri koji je sve to slučajno pokrenuo. Tko zna, možda bi više o svemu mogao znati majčin mlađi brat i njegova obitelj. Davno se prepričavalo u selu da je Smiljana došla kod njih i rekla da je nešto ružno napravila, što nije smjela - sliježe ramenima jedan mještanin dok sjeda na bicikl pa nastavlja:

- Smiljana je bila čudna. Jednom je kod jednog dečka na dvorištu sjedila od 10 sati ujutro i čekala ga do 15 sati popodne kada je trebao doći s posla. Kad ju je vidio na svom dvorištu, nije ni ulazio u njega jer ju je htio izbjeći. A malo dalje u drugoj ulici živio je i otac njezine prve kćeri, koji sad radi u inozemstvu...

'Nije otac Fredi kriv'

Drugi nam pak kaže da je za sve kriva - policija?!

- Nije otac Fredi kriv. Bio je veseljak. Kad je popio samo je pjevao. Ma nije uopće bio agresivan. To svi u selu znaju. On ju je i najviše tražio i previše ju je volio da bi tako nešto učinio ili znao za to i šutio. Ruku bih dao u vatru da on nije imao svoje prste u Jasmininom ubojstvu. Sad bi bilo najlakše svaliti krivnju na njega, jer se mrtvi ne mogu braniti. Mislim da bi Smiljanu trebalo kazniti ne zatvorom, već je pustiti da trpi i pati te da se svaki dan podsjeća što je učinila. Čudi me jedino da njezin suprug Ivek nije ništa primijetio. Mislim da policija ima načina da je pritisne da prizna - kazao nam je jedan mještanin Palovca kojeg smo zatekli na groblju.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Na Jasmininom i Fredijevom grobu su cvjetni aranžmani i gore bijeli lampaši. Pozvonili smo i na vrata obitelji Srnec u Novoj ulici gdje je pronađen Jasminin leš u škrinji u hodniku ispod stepeništa.

Vrata je otvorio zaručnik Smiljanine starije kćeri David Balent. Potom se na vratima pojavila i Smiljanina starija kćerka Katarina, koja je ime dobila po Smiljaninoj i Jasmininoj majci. Oboje su djelovali pomalo nervozno i neprijateljski.

I od još nekih ljudi u gostionici Domino saznajemo samo riječi hvale o Martinu Dominiću, koji je, kažu obožavao pjesme Miše Kovača. No, o Smiljani Srnec uglavnom ne žele pričati ili pričaju da je bila svakakva i problematična osoba.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U Palovcu nismo našli baš nikoga tko bi mogao posumnjati u oca Martina zvanog Fredi kao potencijačlnog ubojicu. Ali svjedočenje ujaka Drage otvara vrata Smiljaninoj obrani.

Nasilna prošlost oca Fredija o kojoj je svjedočio Drago Sabol definitivno je bila veliko iznenađenje za sve. Očito i tajna dobro skrivena iza kućnih vrata obitelji Dominić/Srnec.

