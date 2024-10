Rumunjski Mamić oteo djecu i odveo ih u Niš?! Optužio ženu: 'To je plan žene i ljubavnika!'

Slučaj balkanskog tajkuna kojeg sumnjiče da je oteo svoje troje djece i prebacio ih iz Rumunjske u Srbiju i dalje je pod velom misterija. Adrian Martian je milijunaš i biznismen iz Cluja. Bivši je šef rumunjskog nogometnog kluba UTA Arad. U nogomet je uložio milijune, kasnije se prebacio u druge grane biznisa. Počeo je s uvozom automobila, danas ima firme u Španjolskoj, Francuskoj...

Surađivao je i s poznatim rumunjskim napadačem Adrianom Mutuom, ali njihov biznis je propao i postali su neprijatelji. No ovih dana o Martianu se piše nakon čudnog slučaja koji je podigao Rumunjsku. Kako prenose tamošnji mediji, Martianova djeca prešla su granicu jedan po jedan, svaki u pratnji odraslog čovjeka. Kako piše srpski Telegraf, sad istražuju graničnu policiju i utvrđuju kako je moguće da to nisu spriječili. Djecu, brata i dvije sestrice, pronašli su u Nišu. Tamo je bio i Adrian Martian. Njega su kasnije izručili rumunjskoj policiji, a djeca koja imaju 7, 9 i 11 godina završila su u rumunjskom centru za socijalnu skrb.

Telegraf piše kako je balkanski tajkun na saslušanju tvrdio da nema nikakve veze o otmicom djece.

- Kontaktirala me grupa misterioznih otmičara koja je djecu ostavila u Srbiji. Oteli su ih stranci, pričao sam s njima na talijanskom. Oteli su ih na zahtjev majke i njezinog ljubavnika - rekao je.

Foto: MUP Srbije

No majka je sve demantirala i rekla je kako do svoje djece može kad god želi i da navodi kako ih je otela nemaju nikakvog smisla. Policija je u međuvremenu privela još jednog čovjeka kojeg sumnjiče da je pomogao Martianu u otmici. Kako pišu rumunjski mediji, on ima mjeru zabrane prilaska djeci, a terete ga i za davanje lažnog iskaza.

Foto: MUP Srbije

Iz rumunjske policije rekli su da pregledavaju sigurnosne kamere na granici i istražuju kako je moguće da je troje djece prešlo granicu, a da to nitko nije vidio i reagirao.