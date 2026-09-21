'RUN MY FRIEND!': Upute za evakuaciju u Zagrebu izazvale raspravu, na engleskom su...

Na gradilištu Kina Zagreb, koje se trenutačno obnavlja, kao dio sigurnosnih mjera postavljena je ploča koja označava mjesto okupljanja radnika u slučaju opasnosti. Takve oznake na gradilištima standardni su dio sustava zaštite na radu, no u ovom slučaju pozornost privlači jedan detalj - opširne upute za postupanje u slučaju evakuacije napisane su isključivo na engleskom jeziku.

S obzirom na to da na hrvatskim gradilištima danas radi velik broj stranih radnika, korištenje engleskog jezika može biti razumljivo kao pokušaj da se sigurnosne informacije učine dostupnijima što većem broju ljudi. No istodobno se postavlja i obrnuto pitanje: može li se pretpostaviti da svi domaći radnici na gradilištu dovoljno dobro poznaju engleski da bi u slučaju požara, nesreće ili druge hitne situacije bez problema razumjeli detaljne upute?

Zagreb: Na gradilištu u centru Zagreba upute za evakuaciju samo na engleskom jeziku | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Kod sigurnosnih pravila prostor za nesporazum trebao bi biti sveden na minimum. Upravo zato upute za evakuaciju moraju biti jasne, lako razumljive i dostupne svim osobama koje se nalaze na gradilištu, neovisno o tome kojim se jezikom služe. U situaciji u kojoj svaka sekunda može biti važna, nije dovoljno da radnik tek okvirno razumije što piše na ploči.

Fotografija ploče u međuvremenu je izazvala i niz šaljivih komentara na društvenim mrežama. Dio korisnika situaciju komentira u stilu: "Run, my friend", aludirajući na činjenicu da bi u slučaju stvarne opasnosti nekima možda upravo to bila najjednostavnija i najrazumljivija uputa.

Zagreb: Na gradilištu u centru Zagreba upute za evakuaciju samo na engleskom jeziku | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Iza šale, međutim, ostaje ozbiljno pitanje organizacije sigurnosti na gradilištima na kojima zajedno rade ljudi različitih nacionalnosti i jezičnih sposobnosti.

Zagreb: Na gradilištu u centru Zagreba upute za evakuaciju samo na engleskom jeziku | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Najjednostavnije rješenje bilo bi da ključne upute budu istaknute na hrvatskom i engleskom jeziku, a prema potrebi i na jezicima većih skupina stranih radnika. Jer sigurnosne upute imaju smisla samo ako ih, u trenutku kada postanu potrebne, svi mogu razumjeti...