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PROVEDBA ZAKONA

Forum žena SDP-a: U Hrvatskoj je u 2026. ubijeno osam žena

Piše HINA,
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Forum žena SDP-a: U Hrvatskoj je u 2026. ubijeno osam žena
Split: Održana akcija "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku" | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Podsjećaju da je od početka 2026. godine u Hrvatskoj ubijeno osam žena te da je žrtva u Slatini netom prije ubojstva zatražila zaštitu policije

Nakon ubojstva žene u Slatini, koja je prije smrti zatražila zaštitu policije, Forum žena SDP-a upozorio je da sustav mora reagirati prije, a ne nakon što se femicid dogodi, te zatražio utvrđivanje odgovornosti svih u sustavu koji nisu poduzeli propisane mjere zaštite žrtava ubojstva.

"Zakoni postoje, institucije postoje. Ono što nedostaje jest pravodobna i učinkovita reakcija", ističu iz Foruma žena SDP-a u povodu prosvjeda zbog ubojstva žene u Slatini, koji se danas održavaju u 17 gradova diljem Hrvatske te ususret sutrašnjem Nacionalnom danu borbe protiv nasilja nad ženama,

Podsjećaju da je od početka 2026. godine u Hrvatskoj ubijeno osam žena te da je žrtva u Slatini netom prije ubojstva zatražila zaštitu policije, 

AKCIJA U 17 GRADOVA Hrvatska prosvjeduje zbog femicida u Slatini: Dok ministar baca svjetlo, žene su u mraku
Hrvatska prosvjeduje zbog femicida u Slatini: Dok ministar baca svjetlo, žene su u mraku

"Uvođenjem femicida u Kazneni zakon dobili smo strožu kvalifikaciju kaznenog djela. Ali, žena koja je ubijena nema ništa od toga. Njoj je trebala zaštita prije nego što je ubijena", naglašavaju.

Forum žena SDP-a ističe kako slučaj Slatine nije usamljen, navodeći da je u 2025. godini u Hrvatskoj ubijeno 19 žena, od kojih njih 15 od strane osoba koje su im bile bliske.

"Stručnjaci i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ponavljaju istu poruku iz godine u godinu da je velik broj žrtava femicida prethodno zatražio zaštitu institucija, no nije ju dobio na vrijeme. Kada žena prijavi nasilje, ona ne traži uslugu države, traži zaštitu. Zato pitamo - što znači pravo žene na zaštitu ako sustav ne prepozna rizik onda kada je zaštita najpotrebnija", poručuju. 

Socijaldemokratski forum žena, stoga, traži da se u svim slučajevima u kojima se utvrdi da su odgovorne osobe unutar sustava svojim postupanjem ili nepostupanjem pridonijele tome da žena ostane nezaštićena, ispita i njihova kaznena odgovornost. Ne može, ocjenjuju, odgovornost sustava završiti na internim nadzorima, stegovnim postupcima i premještajima.

"Ako je žena prijavila nasilje, a institucije koje su je trebale zaštititi nisu postupile u skladu sa svojim ovlastima i obvezama, mora postojati jasna individualna odgovornost. Ne želimo učinkovit sustav nakon ubojstva. Želimo sustav koji će reagirati prije njega jer nakon femicida više nema druge prilike", naglašavaju. 

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