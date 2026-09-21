Podsjećaju da je od početka 2026. godine u Hrvatskoj ubijeno osam žena te da je žrtva u Slatini netom prije ubojstva zatražila zaštitu policije
Forum žena SDP-a: U Hrvatskoj je u 2026. ubijeno osam žena
Nakon ubojstva žene u Slatini, koja je prije smrti zatražila zaštitu policije, Forum žena SDP-a upozorio je da sustav mora reagirati prije, a ne nakon što se femicid dogodi, te zatražio utvrđivanje odgovornosti svih u sustavu koji nisu poduzeli propisane mjere zaštite žrtava ubojstva.
"Zakoni postoje, institucije postoje. Ono što nedostaje jest pravodobna i učinkovita reakcija", ističu iz Foruma žena SDP-a u povodu prosvjeda zbog ubojstva žene u Slatini, koji se danas održavaju u 17 gradova diljem Hrvatske te ususret sutrašnjem Nacionalnom danu borbe protiv nasilja nad ženama,
Podsjećaju da je od početka 2026. godine u Hrvatskoj ubijeno osam žena te da je žrtva u Slatini netom prije ubojstva zatražila zaštitu policije,
"Uvođenjem femicida u Kazneni zakon dobili smo strožu kvalifikaciju kaznenog djela. Ali, žena koja je ubijena nema ništa od toga. Njoj je trebala zaštita prije nego što je ubijena", naglašavaju.
Forum žena SDP-a ističe kako slučaj Slatine nije usamljen, navodeći da je u 2025. godini u Hrvatskoj ubijeno 19 žena, od kojih njih 15 od strane osoba koje su im bile bliske.
"Stručnjaci i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ponavljaju istu poruku iz godine u godinu da je velik broj žrtava femicida prethodno zatražio zaštitu institucija, no nije ju dobio na vrijeme. Kada žena prijavi nasilje, ona ne traži uslugu države, traži zaštitu. Zato pitamo - što znači pravo žene na zaštitu ako sustav ne prepozna rizik onda kada je zaštita najpotrebnija", poručuju.
Socijaldemokratski forum žena, stoga, traži da se u svim slučajevima u kojima se utvrdi da su odgovorne osobe unutar sustava svojim postupanjem ili nepostupanjem pridonijele tome da žena ostane nezaštićena, ispita i njihova kaznena odgovornost. Ne može, ocjenjuju, odgovornost sustava završiti na internim nadzorima, stegovnim postupcima i premještajima.
"Ako je žena prijavila nasilje, a institucije koje su je trebale zaštititi nisu postupile u skladu sa svojim ovlastima i obvezama, mora postojati jasna individualna odgovornost. Ne želimo učinkovit sustav nakon ubojstva. Želimo sustav koji će reagirati prije njega jer nakon femicida više nema druge prilike", naglašavaju.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+