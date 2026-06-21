Obavijesti

Galerija

Komentari 1
NE SMETAJU IM NITI VRUĆINE

RUŠE I NEDJELJOM Vjesnik ide polako u prošlost, evo što je još ostalo od slavne zgrade...

I danas su nastavljeni radovi na rušenju zgrade Vjesnika, koji će uskoro u potpunosti nestati. Radovi se nastavljaju kontrolirano, bez rušenja cijele konstrukcije odjednom. Strojevi postupno skidaju dijelove zgrade, etažu po etažu, dok se preostali dio nebodera smanjuje iz dana u dan.
Zagreb: Rušenje Vjesnika nastavlja se i nedjeljom
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
1/50
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026