Rusi donijeli novi zakon: Moći će oduzeti imovinu onima koji šire 'lažne vijesti' o vojsci

Donji dom ruskog parlamenta dao je u srijedu konačno odobrenje novom zakonu koji bi vlastima omogućio oduzimanje imovine osobama osuđenim za namjerno širenje lažnih vijesti o vojsci.

Državna Duma odobrila je zakon u trećem i posljednjem čitanju, objavio je predsjednik donjeg doma Vjačeslav Volodin na svom službenom Telegram kanalu.

Mjera će se također primjenjivati na one koji budu proglašeni krivima za "diskreditaciju" oružanih snaga, one koji pozivaju na sankcije protiv Rusije i one koji budu proglašeni krivim za poticanje ekstremističkih aktivnosti.

Novi zakon, koji tek trebaju odobriti gornji dom parlamenta i predsjednik Vladimir Putin, također bi omogućio državi da zaplijeni imovinu Rusa koji su napustili zemlju i kritizirali rat u Ukrajini, a nastavljaju se oslanjati na prihoda od iznajmljivanja svojih kuća ili stanova u Rusiji.