Rusi ekskluzivno za 24sata: 'Pristali smo biti pokusni kunići'

Rusi su za 24 sata podijelili iskustva nakon cijepljenja. Antonina kaže da je imala blagu temperaturu koja je brzo nestala. Kaže kako ju je bolio donji dio leđa kao kad ima gripu

<p>U Moskvi je objavljeno da će rusko cjepivo protiv koronavirusa javnosti definitivno biti dostupno od 1. siječnja 2021. godine. Ministarstvo zdravlja je objavilo da cjepivo stvara imunitet koji traje dvije godine.</p><h2>Pogledajte video: Cjepivo u zadnjoj fazi testiranja</h2><h2>Cjepljenje ili rizik od zaraze</h2><p><strong>Aleksander Gincburg</strong>, tvorac cjepiva protiv koronavirusa, izjavio je da su mnogi u Rusiji sumnjičavi prema cjepivu protiv koronavirusa.</p><p>- Prema anketama, većina se još nije spremna cijepiti.</p><p>Međutim, smatra on, na Zemlji neće ostati niti jedan kutak do kojeg pandemija neće stići.</p><p>- Cijela se stvar neće moći prosjediti, kako se kaže. Stoga je izlaz ili cijepiti se ili riskirati da se zarazite, a ova je bolest, kao što znamo, već usmrtila više od milijun stanovnika našeg planeta - rekao je Gincburg u intervjuu za popularni program Pozner na ruskom Prvom kanalu.</p><p>- Mi smo u svakom slučaju do danas ispoštovali sve regulative propisane našim zakonodavstvom, koje stavljaju ovaj lijek u promet - rekao je Ginzburg.</p><p>- Naše je zakonodavstvo prilično ozbiljno, vrlo je strogo u usporedbi s europskim, u to vas uvjeravam - rekao je.</p><p>Postregistracijska ispitivanja cjepiva Sputnik V odvijaju se u Moskvi, a u njima sudjeluje 40 tisuća ljudi, od kojih je četvrtina primila placebo. Među njima su i bliski prijatelji autorice ovog teksta, koji su za 24sata podijelili svoja iskustva:</p><p><strong>Ksenija Poletajeva</strong>, producentica, kaže da se odlučila cijepiti kad je, šećući po balkonu, prebrojala kola Hitne pomoći.</p><p>- U 35 minuta sam ih izbrojala 40, kao nakon terorističkog napada, osim što se nakon terorističkog napada sve smiri, dok je ovog travnja tako bilo gotovo danonoćno. Kada začujete sirene hitne pomoći, nemoguće je ne pomisliti na to koliko je usamljena i prestrašena osoba u tom vozilu. Svjesna sam da ja osobno imam minimalne šanse za razvoj bolesti s ozbiljnim simptomima (na internetu postoji kalkulator umiranja, gdje svatko za sebe može izračunati približni rizik), no vrlo mi je važno ne postati prijenosnica i ne naškoditi nekome drugome.</p><p>- Ipak, glavni je razlog bila znatiželja: kada se u kratkom roku u uvjetima epidemije stvara cjepivo, provodi se temeljito istraživanje o kojem se inače može samo čitati u knjigama, a ovako velikog i hitnog istraživanja zapravo nikada nije niti bilo, i odjednom se pruža prilika da u čitavoj stvari čovjek sudjeluje iznutra, nisam to mogla propustiti. I tako sam postala jedna od 40 tisuća - kaže Poletajeva.</p><p>- Prvi su dan na rasporedu bili pregled i ispunjavanje dokumentacije. To je trajalo petnaestak sati. Nikad me nitko nije tako temeljito pripremio za cijepljenje. Napravili su krvne pretrage, test na alkohol i narkotike, test na trudnoću itd. Prema tome se ozbiljno odnose, jer učinak cjepiva na plod još nije proučen. Trudnoću ne treba planirati šest mjeseci nakon cijepljenja. Izmjerili su mi krvni tlak i oksigenaciju. Nekoliko dana kasnije sam primila prvu injekciju, a nakon 14 dana i drugu. Prije injekcije i 30 minuta nakon nje slijedi pregled. U roku od tri dana nakon svake injekcije liječnik me nazvao i detaljno ispitao o zdravstvenom stanju i simptomima. Razgovor je trajao oko 5-10 minuta. Nakon prve injekcije sam osjećala umor, a nakon druge imala temperaturu 37,2. Oba sam puta imala laganu glavobolju, no na sve te stvari u normalnoj situaciji ne bih obratila pažnju te je moguće da i nisu povezane s cijepljenjem.</p><p>- Prema pravilima istraživanja, jedna četvrtina sudionika dobiva placebo, no ni pacijent ni liječnik ne znaju u koju skupinu spada. Šifrirane podatke čuva treća organizacija i do završetka ispitivanja se mogu objaviti samo u slučaju ozbiljnih zdravstvenih problema. 2. studenog sam dobila rezultate analize, koji kažu da sam najvjerojatnije bila u glavnoj skupini – razvila su se antitijela, titar je visok. Tijekom sudjelovanja u studiji dva sam puta kontaktirala s ljudima kod kojih je COVID laboratorijski potvrđen, radila sam PCR testove svakih 3-5-7 dana. Svi su bili negativni.</p><p>Moskovljanin <strong>Denis Teljmanov</strong> se odlučio cijepiti jer se jako bojao da će se razboljeti, po njegovu mišljenju, ovo je zasad jedini način da se zajamčeno stekne imunitet, osim ako u obzir ne uzmemo opciju izravne zaraze samim virusom.</p><p>- Osim toga, kad se razboliš, to je pravi pakao – strpaju te u bolnicu, zabrane ti izlazak iz kuće itd. Ili moraš u tišini sjediti doma, nikome ništa ne govoriti i ne očekivati pomoć. Ovdje je sve pod kontrolom liječnika, oni zovu, pitaju za zdravstveno stanje, daju preporuke. Ja sam zapravo od dva zla - zaraze koronavirusom ili cijepljenja - izabrao drugu mogućnost. Imao sam temperaturu pa mislim da sam primio cjepivo. Ili placebo možda nije fiziološka otopina, nego neki drugi virus - poput obične prehlade. U principu je i to moguće, s obzirom na to da je Gamalejino cjepivo protein SARS-CoV-2 ugrađen u obični adenovirus.</p><p>Teljmanov se ne boji posljedica:</p><p>- Kakvih? Da će protein iz adenovirusa progovoriti? Ne! Živo cjepivo (kada se virus ubrizgava izravno) ne bih primio. Ali opet, ako moram birati između cjepiva, čak i živog, i šanse da se razbolim u metrou, radije biram cjepivo. U ovaj se adenovirus zapravo može ugraditi bilo koji protein, zato su cjepivo i napravili tako brzo. Amerikanci ovaj protein ugrađuju u adenovirus čimpanze, a naša druga kompanija u virus stomatitisa. Ideja je ista – protein koronavirusa mora ući u organizam i imunološki sustav mora na njega reagirati.</p><p><strong>Antonina Filatova</strong>, novinarka, kaže da se odlučila cijepiti jer joj je bilo dosta straha:</p><p>- Smatram da posljedice koronavirusne bolesti mogu biti ozbiljnije od nuspojava Gamalejinog cjepiva. Osim toga, željeli smo sudjelovati u povijesnom događaju - stvaranju novog cjepiva. Na odluku su utjecali i dojmovi ljudi koji su se cijepili prije nas. Jutro nakon cijepljenja sam imala temperaturu 37-37,2, no do ručka se vratila u normalu. Malo me bolio donji dio leđa, kao kod gripe. Sljedeći sam se dan osjećala vrlo dobro. Kada su mi dali injekciju, rekli su mi da ne snižavam temperaturu nižu od 38, ako do toga dođe, da bi imunološki sustav mogao bolje naučiti kako se boriti protiv virusa.</p><p>Antoninin suprug Georgij, razredni kolega autorice ovog teksta, još se uvijek nije cijepio, jer uputnicu za cijepljenje želi dobiti od sveučilišta na kojem radi. </p><p>- U tom se slučaju ubrizgava cjepivo, a ne placebo. Uputnicu još nisam dobio. Zato se nisam prijavio. Imam povjerenja u sigurnost cjepiva. No mi smo općenito gorljivi pristaše cijepljenja. Tonja je imala vrlo pozitivna iskustva po pitanju komunikacije s liječnicima koji su je cijepili - oni su smireni, vedri, optimistični. Iz razgovora s njima nije stekla dojam da bi cjepivo moglo predstavljati ozbiljnu opasnost. I to unatoč tome što se Tonja općenito boji igala.</p><p><strong>Andrej Vasilenko</strong>, medijski menadžer, jedan je od onih koji su javno podijelili negativan komentar na cjepivo. </p><p>On na svome Facebooku piše:</p><p>- Jučer sam se podvrgnuo revakcinaciji, primio sam drugu dozu cjepiva protiv koronavirusa. Cjepivo sam primio u 15 sati i do jutra sam se osjećao dobro, nije bilo nikakvih nuspojava. No jutros su počela ‘iznenađenja’: od 8 ujutro mi je temperatura naglo počela rasti te je do 11 sati dosegla 40,2. Bilo je gotovo nemoguće sniziti je. Paracetamol jednostavno nije djelovao. 40,2 i to je to. Puls 140-160. Jaka groznica, električna deka, koja bi trebala pomoći kod zimice koja prati groznicu, nimalo ne pomaže, izuzetno je teško ugrijati se. Grijanje u stanu sam upalio na 30 stupnjeva. To je pomoglo, zimica se malo smirila.</p><p>- Kontaktirao sam telemedicinske predstavnike i grupu nadzornih liječnika, oni su pozvali hitnu pomoć. Nije stigla pretjerano brzo, za to vrijeme sam si uspio dati injekciju Ketonala (sam sebi, naravno) i temperatura se polako počela spuštati.</p><p>U Rusiji je 14. listopada registrirano i drugo cjepivo protiv koronavirusa.</p><p>U stvaranju prvog cjepiva iskorišten je virus-nositelj koji u ljudski organizam dostavlja genetsku informaciju o koronavirusu i izaziva u njemu odgovor imunološkog sustava. Takvo se cjepivo naziva vektorskim cjepivom.</p><p>- EpiVakKorona ne sadrži virus-nositelj, nego umjetno spojene kratke fragmente virusnih proteina i peptida, preko kojih se imunološki sustav obuči i zatim prepoznaje i neutralizira virus - objasnili su u Moskvi. <br/> </p>