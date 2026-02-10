Rusi gomilaju 100.000 vojnika za veliku ofenzivu na Ukrajinu

Dok iz Kremlja javno šalju poruke o mogućim mirovnim pregovorima, na terenu se, prema tvrdnjama ukrajinskih i zapadnih analitičara, događa nešto potpuno suprotno. Rusija provodi intenzivno gomilanje vojnog osoblja i opreme za novu veliku ofenzivu koja bi trebala obilježiti proljeće i ljeto na ukrajinskom bojištu. Prema vojnim promatračima, Moskva još od sredine 2025. godine sustavno gradi strateške rezerve s ciljem pokretanja snažnog napada kojim bi do kraja ljeta pokušala preokrenuti tijek rata u svoju korist i Kijevu nametnuti vlastite mirovne uvjete.

Glavni udar na istoku, pomoćni na jugu

Prema analizama koje prenosi i Kyiv Post, ruski plan sastoji se od dvije glavne faze. Glavni pravac napada, za koji se koncentrira više od 100.000 vojnika, trebao bi biti usmjeren prema strateški važnim gradovima Slovjansku i Kramatorsku u regiji Donjeck. Kako tvrdi Roman Pohorilij, suosnivač analitičke skupine DeepState UA, cilj je uvući glavninu ukrajinskih kopnenih snaga u odlučujuću bitku i pokušati ih iscrpiti ili uništiti.

Nakon toga, početkom ljeta, očekuje se pomoćna ofenziva na jugu zemlje, u smjeru Zaporižje i Orihiva. Svrha tog drugog udara bila bi rastezanje ukrajinskih obrambenih linija i smanjenje pritiska na istočnom bojištu, čime bi se ruskim snagama olakšao prodor. Sličnu procjenu iznio je i američki Institut za proučavanje rata (ISW), koji smatra da rusko vojno zapovjedništvo planira iskoristiti strateške rezerve za veliku proljetnu ofenzivu na istoku zemlje.

"Zaustavit će Ruse. Izdržat će"

Ipak, analitičari upozoravaju da bi takav plan mogao naići na ozbiljne prepreke, prvenstveno zbog snažne ukrajinske obrane koja se temelji na masovnoj upotrebi dronova, ali i ruskih problema s mobilizacijom i ljudstvom. Od 2024. godine ukrajinske snage ekstenzivno koriste rojeve dronova kako bi neutralizirale rusku prednost u oklopnim vozilima, što je rezultiralo značajnim smanjenjem upotrebe tenkova i transportera. Rusija je odgovorila promjenom taktike, koristeći manje pješačke skupine koje se probijaju kroz ruševine i pokušavaju izbjeći detekciju iz zraka.

Takvi napadi donijeli su tek ograničene teritorijalne dobitke, ali uz iznimno visoke žrtve. Bivši direktor CIA-e i nekadašnji zapovjednik savezničkih snaga u Afganistanu, general David Petraeus, rekao je za Kyiv Post kako su ruski napadi u nekim sektorima već u tijeku, ali da ih ukrajinske snage uspješno zaustavljaju. Na pitanje mogu li izdržati jaču i koordiniraniju proljetno-ljetnu ofenzivu, kratko je odgovorio.

​- Zaustavit će Ruse. Izdržat će. Ukrajinski narod stoji iza njih - poručio je Petraeus.

