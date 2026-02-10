Obavijesti

OBNAVLJANJE ODNOSA

Macron želi izravne razgovore s Putinom: Europa ne smije sve pregovore prepustiti SAD-u

Piše HINA,
Macron želi izravne razgovore s Putinom: Europa ne smije sve pregovore prepustiti SAD-u
Francuski predsjednik poručio da se mir u Ukrajini ne može postići bez Europe i da je nužno obnoviti dijalog s Moskvom

Francuski predsjednik Emmanuel Marcon vjeruje da Europa mora opet izravno razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom radi pronalaska puta prema miru u Ukrajini. 

Macron je za nekoliko europskih novina – uključujući njemački Süddeutsche Zeitung i francuski Le Monde – rekao da Europa ne smije delegirati razgovore s Rusijom Washingtonu. 

„Mora biti moguće obnoviti dijalog s Rusijom. Zašto? Jer na dan kad ćemo postići mir, taj će se mir doticati i Europe”, rekao je francuski predsjednik u razgovoru objavljenom u utorak. 

„Obnovili smo kanale rasprave na tehničkoj razini”, otkrio je. 

Na pitanje želi li on biti taj koji će razgovarati s Putinom, Macron je odgovorio da vjeruje kako je potreban dobro organiziran europski pristup, no da ne smije biti previše dionika. 

Kremlj tvrdi da je Rusija spremna na povratak dijalogu s Francuskom na predsjedničkoj razini, piše agencija dpa. 

„Bilo je kontakata, možemo potvrditi da ćemo, ako bude potrebno i poželjno, što prije pomoći u obnovi dijaloga na najvišoj razini”, rekao je glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov, a prenosi ruska novinska agencija Interfax. 

„Dugo govorimo da je nelogično, kontraproduktivno i štetno za sve strane da se odnosi svedu na nulu”, naglasio je Peskov. 

Govoreći o spremnosti Macrona na izravne razgovore Europljana i Putina, Peskov je kazao da Moskvu to „impresionira”. 

Macronov savjetnik za vanjsku politiku Emmanuel Bonne nedavno je bio u Moskvi, a njemački kancelar Friedrich Merz tada je rekao da je riječ o koordiniranoj inicijativi. 

Macron i Putin su posljednji put telefonski razgovarali 1. srpnja prošle godine, što je bila njihova prva razmjena mišljenja u tri godine. 

Glasnogovornik Kremlja rekao je i da Rusija cilja na što brži povratak za pregovarački stol kako bi se dovršio rat u Ukrajini. 

Zasad nije određen dan za trilateralne razgovore nakon što su se ukrajinska i ruska strana, pod posredstvom SAD-a, prošli tjedan sastale u Abu Dabiju, dodao je Peskov. 

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u razgovoru za kanal NTV kazao je da je u pregovorima još preostalo mnogo posla. 

