STRAH IH EUROPE

Estonska obavještajna služba: 'Rusija je sve više zabrinuta'

Estonska obavještajna služba: 'Rusija je sve više zabrinuta'
Članica NATO-a, koja graniči s Rusijom, jedan je od najoštrijih kritičara Moskve i snažan podupiratelj Ukrajine

Rusija ne namjerava pokrenuti vojni napad na bilo koju NATO državu ove ili sljedeće godine, ali ubrzano obnavlja svoje snage dok Europa pojačava ponovno naoružavanje, priopćila je estonska vanjska obavještajna služba u svojem godišnjem izvješću u utorak.

Članica NATO-a, koja graniči s Rusijom, jedan je od najoštrijih kritičara Moskve i snažan podupiratelj Ukrajine.

"(Europa) mora ulagati u obranu i unutarnju sigurnost, kako bi... u budućnosti Rusija zaključila da nema šanse protiv zemalja NATO-a", rekao je novinarima glavni ravnatelj službe Kaupo Rosin.

„Vidimo da je rusko vodstvo vrlo zabrinuto zbog... europskog ponovnog naoružavanja, vide da bi Europa mogla biti u stanju provesti neovisnu vojnu akciju protiv Rusije za dvije do tri godine“, rekao je Rosin. Cilj Rusije sada je „odgoditi i spriječiti“ to, dodao je.

PROŠIRENJE UNIJE Ovo je pet koraka za ulazak Ukrajine u EU 2027. Ako sve propadne, Orbanu ukidaju veto
Ovo je pet koraka za ulazak Ukrajine u EU 2027. Ako sve propadne, Orbanu ukidaju veto

Proizvodnja streljiva širi se tako brzo da će Rusija moći gomilati zalihe za buduće ratove dok nastavlja s borbama u Ukrajini, rekla je obavještajna služba.

Svaki ruski napad na Estoniju uključivao bi dronove „na kopnu, u zraku i na moru, istodobno preko cijelog teritorija Estonije“, dodaje se.

Estonska obavještajna služba rekla je da Kremlj i dalje smatra SAD svojim glavnim globalnim protivnikom, dok se pretvara da je spreman surađivati ​​kako bi osigurao uklanjanje američkih sankcija.

ENERGETSKI OBJEKTI Rusi bombardirali Odesu: 'Šteta je ogromna, popravci će trajati'
Rusi bombardirali Odesu: 'Šteta je ogromna, popravci će trajati'

„Ova promjena proizašla je iz ambicije Kremlja da iskoristi novu američku administraciju za obnovu bilateralnih odnosa i postizanje rješenja koje bi formaliziralo poraz Ukrajine“, rekao je.

„Unatoč ovom iluzornom odmrzavanju, ruski ciljevi ostaju nepromijenjeni: nastoji marginalizirati Sjedinjene Države i NATO te preoblikovati europsku sigurnosnu arhitekturu prema viziji Moskve“, dodaje se.

