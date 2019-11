Rusi kao i Dolački: Pljačkašima je presudio čekić iz Bauhausa Policija je kod Rusa pronašla nakit, radio uređaje, ali ne i čekić koji su ostavili na mjestu provale. To je policiju dovelo do Bauhausa, a potm i do pljačkaša. Isti je dućan presudio i Željku Dolačkom koji je tamo kupio pilu