Obavijesti

News

Komentari 0
NAVOĐENE BOMBE

Rusi napali Harkiv: 30.000 ljudi je ostalo bez električne energije

Piše hina,
Čitanje članka: 1 min
Rusi napali Harkiv: 30.000 ljudi je ostalo bez električne energije
Foto: Alexander Ermochenko/REUTERS

Ruske snage napale su Harkiv navođenim bombama pri čemu je bez struje ostalo 30.000 korisnika u tri okruga, izvijestili su mjesni dužnosnici

Područni upravitelj Oleh Syniehubov, napisao je na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, da su ruske snage rabile navođene bombe za napadaj na okruge Nemyshlianskyi i Slobidskyi na jugoistoku i okrug Shevchenkivskyi na sjeveru grada.

Gradonačelnik Ihor Terekhov, u intervjuu za mjesnu televiziju, rekao je da su tri bombe oštetile bolnicu i pogodile dalekovode. Gotovo 30.000 korisnika pogođeno je nestankom struje.

Rekao je da su četiri osobe ozlijeđene, većina od letećih komadića stakla, a neki pacijenti su prebačeni na druge odjele. "Nažalost, bolnica je prilično teško oštećena i unutra su bili pacijenti. Četiri osobe su ozlijeđene u različitom stupnju, a razbijeno je oko 200 prozora", rekao je Terekhov.

DRONOVI UDARAJU PO BOLNICAMA... Rusi u velikom napadu oštetili rodilište u Harkivu! Žene s bebama bježale su u skloništa...
Rusi u velikom napadu oštetili rodilište u Harkivu! Žene s bebama bježale su u skloništa...

„Napadi su uglavnom na energetske ciljeve - proizvodnju, prijenos, elektroenergetsku mrežu. Cilj je da mreža za prijenos električne energije prestane raditi.“  Posljednjih tjedana ruske su snage koncentrirale svoje napade na ciljeve povezane s ukrajinskom elektroenergetskom mrežom i plinskom industrijom kako se približava zima u ratu koji traje više od 3 i pol godine.  Masovni napad na Kijev i druga središta prošlog tjedna ostavio je više od milijun kućanstava i poduzeća privremeno bez struje diljem zemlje. Opskrba vodom također je bila poremećena.  

U gradu Kostjantinivka u istočnoj Donjeckoj regiji, jednoj od glavnih meta sporog napredovanja Rusije kroz to područje, u ruskom napadu dronom u ponedjeljak su ubijene dvije osobe u njihovom automobilu, rekao je načelnik gradske vojne uprave.  Rusko Ministarstvo obrane u ponedjeljak je priopćilo da su njihove snage zauzele dva nova sela na putu kroz istočnu Ukrajinu - jedno u Donjeckoj regiji, a drugo u blizini Kupianska na sjeveroistoku, uglavnom uništenog grada koji je mjesecima bio pod napadom.  No, prvi korpus ukrajinske nacionalne garde izvijestio je da je odbio novi pokušaj ruskih snaga u napredovanju u blizini grada Dobropilje u Donjeckoj regiji.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i drugi dužnosnici izvijestili su o uspjesima vojske oko Dobropilje, blizu ključnog logističkog središta Pokrovska.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Rutte ismijao Ruse: 'Njihova usamljena i podmornica sama se vraća šepajući kući'
'PLOVILO SE POKVARILO'

Rutte ismijao Ruse: 'Njihova usamljena i podmornica sama se vraća šepajući kući'

Ruska Crnomorska flota objavila je da je dizelska podmornica Novorosijsk izronila kod obale Francuske kako bi se pridržavala pravila navigacije u La Mancheu te je odbacila izvješća da je došlo do ozbiljnog kvara
Ukrajinci napali veliko skladište nafte na Krimu, planuo požar
NEMA ŽRTAVA

Ukrajinci napali veliko skladište nafte na Krimu, planuo požar

Ukrajinski napad dronom zapalio je veliko skladište nafte na Krimskom poluotoku koji je Rusija anektirala, objavila je ruska novinska agencija TASS
Trump ne isključuje slanje raketa Tomahawk Ukrajini
PRITISAK NA RUSIJU

Trump ne isključuje slanje raketa Tomahawk Ukrajini

Prije nego što je Trump dao te izjave, Zelenski je rekao da su on i američki predsjednik u telefonskom razgovoru razgovarali o sustavima protuzračne obrane Patriot i Tomahawcima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025