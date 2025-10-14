Rusi napali Harkiv: 30.000 ljudi je ostalo bez električne energije

Područni upravitelj Oleh Syniehubov, napisao je na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, da su ruske snage rabile navođene bombe za napadaj na okruge Nemyshlianskyi i Slobidskyi na jugoistoku i okrug Shevchenkivskyi na sjeveru grada.

Gradonačelnik Ihor Terekhov, u intervjuu za mjesnu televiziju, rekao je da su tri bombe oštetile bolnicu i pogodile dalekovode. Gotovo 30.000 korisnika pogođeno je nestankom struje.

Rekao je da su četiri osobe ozlijeđene, većina od letećih komadića stakla, a neki pacijenti su prebačeni na druge odjele. "Nažalost, bolnica je prilično teško oštećena i unutra su bili pacijenti. Četiri osobe su ozlijeđene u različitom stupnju, a razbijeno je oko 200 prozora", rekao je Terekhov.

„Napadi su uglavnom na energetske ciljeve - proizvodnju, prijenos, elektroenergetsku mrežu. Cilj je da mreža za prijenos električne energije prestane raditi.“ Posljednjih tjedana ruske su snage koncentrirale svoje napade na ciljeve povezane s ukrajinskom elektroenergetskom mrežom i plinskom industrijom kako se približava zima u ratu koji traje više od 3 i pol godine. Masovni napad na Kijev i druga središta prošlog tjedna ostavio je više od milijun kućanstava i poduzeća privremeno bez struje diljem zemlje. Opskrba vodom također je bila poremećena.

U gradu Kostjantinivka u istočnoj Donjeckoj regiji, jednoj od glavnih meta sporog napredovanja Rusije kroz to područje, u ruskom napadu dronom u ponedjeljak su ubijene dvije osobe u njihovom automobilu, rekao je načelnik gradske vojne uprave. Rusko Ministarstvo obrane u ponedjeljak je priopćilo da su njihove snage zauzele dva nova sela na putu kroz istočnu Ukrajinu - jedno u Donjeckoj regiji, a drugo u blizini Kupianska na sjeveroistoku, uglavnom uništenog grada koji je mjesecima bio pod napadom. No, prvi korpus ukrajinske nacionalne garde izvijestio je da je odbio novi pokušaj ruskih snaga u napredovanju u blizini grada Dobropilje u Donjeckoj regiji.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i drugi dužnosnici izvijestili su o uspjesima vojske oko Dobropilje, blizu ključnog logističkog središta Pokrovska.