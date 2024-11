Rusi ne mogu provesti blitzkrieg i pomesti snage NATO-a. Ali Putin ima na umu drugi plan...

Stručnjaci, političari i generali raspravljaju o tome koliko će dugo trebati Rusiji, nakon završetka rata u Ukrajini, da obnovi snage radi napada na NATO. Iako je studija njemačkog vijeća za međunarodne odnose o kojoj se puno raspravljalo krajem 2023. predviđala od šest do deset godina, europski dužnosnici strahuju da će za to trebati samo tri godine. Vrhovni zapovjednik savezničkih snaga NATO-a u Europi, general Christopher Cavoli, upozorio je na to da se ruske snage obnavljaju “puno brže” nego što se prvotno pretpostavljalo. S obzirom na rusku mobilizaciju ljudstva i povećanje proizvodnje u obrambenoj industriji, političari i planeri moraju uskoro očekivati nepredviđene situacije.

