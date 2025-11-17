Rusi pogodili LNG tanker. Rumunjska evakuirala selo!

Rumunjska je evakuirala između 100 i 150 ljudi u pograničnom selu Plauru nakon što je brod koji prevozi plin zahvatio požar u blizini ukrajinske luke Izmail koja se nalazi stotinjak metara dalje i koju je bombardirala Rusija. Vlasti u ukrajinskoj Odeskoj oblasti izvijestile su o „masovnom“ napadu na regiju tijekom noći 17. studenoga, pri čemu su oštećena energetska i lučka infrastruktura te nekoliko brodova.

Lokalni rumunjski dužnosnici rekli su za Digi24 da brod koji prevozi tisuće tona ukapljenog naftnog plina (LPG) gori samo 500 metara od sela.

Oštećeni LPG tanker Orinda plovio je pod turskom zastavom, a svih 16 članova turske posade sigurno je napustilo brod bez ozljeda, priopćila je turska vlada.

Tudor Cernega, načelnik općine Ceatalchioi, koja obuhvaća Plauru, rekao je da vlasti pregledavaju selo „kuću po kuću“, te evakuiraju i životinje. Načelnik je rekao da je situacija „vrlo ozbiljna“, istaknuvši da bi brod „mogao eksplodirati svakog trenutka“.

Rumunjska se kao i drugi ukrajinski susjedi od početka invazije nekoliko puta susrela s incidentima koji najčešće uključuju ulazak ruskih dronova u zračni prostor zemlje.