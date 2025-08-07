Dodik traži da mu se kazna od godinu dana zamijeni novčanom kaznom
Opet najavljuje referendum PLUS+
Rusi poludjeli zbog Dodika, Orban ga podržava, a zatvor može izbjeći novčanom kaznom
Rusija je od Paname, koja trenutačno predsjeda Vijećem sigurnosti UN-a, zatražila hitne konzultacije o stanju u BiH, nakon što je Središnje izborno povjerenstvo te zemlje oduzelo mandat predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Rusko veleposlanstvo u BiH nakon tog zahtjeva objavilo je kako je "došao trenutak istine" i pozvalo na "odbacivanje politizirane presude" Dodiku "koja je progurana pod zapadnim pritiskom".
