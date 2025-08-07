Obavijesti

News

Komentari 0
Opet najavljuje referendum PLUS+

Rusi poludjeli zbog Dodika, Orban ga podržava, a zatvor može izbjeći novčanom kaznom

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 1 min
Rusi poludjeli zbog Dodika, Orban ga podržava, a zatvor može izbjeći novčanom kaznom
Banja Luka: Dodik najavio referendum nakon odluke da mu se oduzme mandat predsjednika RS | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Dodik traži da mu se kazna od godinu dana zamijeni novčanom kaznom

Rusija je od Paname, koja trenutačno predsjeda Vijećem sigurnosti UN-a, zatražila hitne konzultacije o stanju u BiH, nakon što je Središnje izborno povjerenstvo te zemlje oduzelo mandat predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Rusko veleposlanstvo u BiH nakon tog zahtjeva objavilo je kako je "došao trenutak istine" i pozvalo na "odbacivanje politizirane presude" Dodiku "koja je progurana pod zapadnim pritiskom".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dida Klarić (84) sinjska je dika: 'Euri me nisu zanimali. Ljudi su stajali satima, htio sam pomoći'
IVANOVA LIVADA ZA PARKIRANJE

Dida Klarić (84) sinjska je dika: 'Euri me nisu zanimali. Ljudi su stajali satima, htio sam pomoći'

Dok sam gledao kako stoje u kolonama i pokušavaju stići na Thompsonov koncert, pokazao sam svoju zemlju i rekao - slobodno stanite! Nikakvi euri me ne zanimaju
Teolog: ’Molite se u tajnosti. A na koncertima su mač i križ koji nikako ne idu jedan uz drugoga’
’GDJE JE ZAKAZALA CRKVA?’

Teolog: ’Molite se u tajnosti. A na koncertima su mač i križ koji nikako ne idu jedan uz drugoga’

Komentirao je i katoličku ikonografiju na koncertima Marka Perkovića Thompsona, a brine ga što mladi ne razmišljaju kritički o simbolima mača i križa
Rasprava o upaljenim klimama u apartmanima užarila internet: 'Kad gosti izađu, brzo ugasim...'
LIJEPA NAŠA TURISTIČKA

Rasprava o upaljenim klimama u apartmanima užarila internet: 'Kad gosti izađu, brzo ugasim...'

Neki su iznajmljivači priznali da kriomice gase klime u apartmanima, koje su gosti ostavili upaljene, kad im gosti odu na plažu. Drugi se ljudi pak zgražaju nad takvim ponašanjem i mole ih da ostave goste na miru...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025