Ruska vojska stigla do drugog najvećeg grada u Ukrajini

Ruski FPV dron upravljan putem optičkog vlakna dosegao je sjeverne rubne dijelove Harkiva, što, prema ukrajinskim dužnosnicima 25. veljače, ukazuje na rastuću prijetnju drugom najvećem gradu u Ukrajini, piše United24Media.

Serhij „Flash” Beskrestnov, savjetnik ukrajinskog ministra obrane i stručnjak za vojnu radiotehnologiju, izjavio je da incident pokazuje „stvarne prijetnje”.

Dodao je da će to zahtijevati tehnološka rješenja te upozorio da detekcija temeljena na elektroničkom izviđanju neće biti učinkovita protiv dronova upravljanih putem optičkog kabela.

Naveo je da bi radar mogao pomoći, ali ne bi bio sveobuhvatno rješenje protiv niskoletećih FPV dronova, dodajući da bi Ukrajina trebala razmotriti akustički nadzor radi ranog upozoravanja. Ured regionalnog tužitelja Harkivske oblasti priopćio je da se napad dogodio oko 15 sati u gradskoj četvrti Kijivski, gdje je 13-inčni FPV dron na optičko vlakno udario u stablo.

Tužitelji su naveli da je to prvi zabilježeni slučaj uporabe FPV drona upravljanog optičkim vlaknom u Harkivu od početka ruske sveobuhvatne invazije. Ukrajinske vlasti i lokalni mediji izvijestili su o širem porastu napada FPV dronovima u Harkivskoj oblasti, uključujući napade na civilna vozila i stanovnike pograničnih zajednica.

Ranije je objavljeno da je na harkivskom pravcu uveden novi prototip podzemnog skloništa ugrađenog u rovove, s ciljem poboljšanja zaštite i autonomije u uvjetima prijetnje FPV dronovima.