Rusi povećavaju vojsku, građani strahuju od nove mobilizacije: Čeka se Putinovo obraćanje...

Ruski predsjednik Vladimir Putin položio je cvijeće na spomenik "Granični kamen" na dan 80. obljetnice probijanja opsade Lenjingrada (danas Sankt Peterburg). Kod spomenika poginulim borcima Putina je dočekao guverner Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko .

Prilazeći spomeniku, Putin je na njegovo podnožje položio buket crvenih ruža. U to vrijeme, trubač počasne straže izveo je melodiju pjesme Leva Gurova "Tišina". Predsjednik je neko vrijeme šutio, a zatim se naklonio i vratio do automobila, pišu ruski mediji.

Povodom obljetnice ruski mediji najavili su i Putinovo obraćanje, koje će se sigurno s ogromnom pažnjom pratiti u Rusiji. Ne (samo) jer svi jedva čekaju što će Putin pričati o ruskoj povijesti, već zbog straha da će Putin najaviti novi val mobilizacije.

Posljednjih tjedana u Rusiji su sve glasnija šuškanja kako će do novog vala doći, pojedini ruski stručnjaci i političari to zazivaju tjednima, a Šojgu je najavio i povećanje ljudstva u ruskoj vojsci. Toliko je priča o novom valu mobilizacije da se Kremlj dvaput zadnjih tjedana oglasio da to demantira.

Međutim, demantiji Dmitrija Peskova, Putina i ekipe i nisu neko sigurnosno jamstvo za Ruse. Rekli su im da neće biti rata, pa da neće biti potrebe za mobilizacijom kad je rat krenuo... Ali znate i sami kako su stvari tekle.

Podsjetimo i da su prvi veći prosvjedi u Rusiji krenuli tek kad je proglašena djelomična mobilizacija u Rusiji u rujnu.

Ruski mediji još jednom nisu propustili spomenuti slavnu povijest obitelji Putin.

"Tijekom Velikog Domovinskog rata, otac predsjednika Rusije, lenjingrađanin Vladimir Spiridonovič Putin, borio se i bio ranjen na ovom mostobranu. Proboj je bio prekretnica u ratu i značajan datum za milijune Lenjingrađana, uključujući i obitelj ruskog vođe – roditelji Vladimira Putina prošli su blokadu od početka do kraja - piše ruska Izvestia.

