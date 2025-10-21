Rusi se predali robotu

Ruski vojnici istaknuli su komad kartona s natpisom "ŽELIMO SE PREDATI" iz svog zaklona, u nadi da će ga uočiti ukrajinski dronovi koji su nadlijetali položaj. Tjednima su Rusi branili uski pojas šumarka, odbijajući brojne ukrajinske napade. No ovoga puta suočili su se s novom prijetnjom malim kopnenim robotom na kotačima, natovarenim sa 62 kilograma eksploziva, piše Washington Post.

Prema zapovjednicima ukrajinske 3. jurišne brigade, ovo je prvi put da su ukrajinske snage zauzele položaj i zarobile neprijateljske vojnike uz pomoć daljinski upravljanog kopnenog drona. Operacija je izvedena u lipnju na sjeveroistočnom bojištu u regiji Harkiv.

Misiju su proveli dron-operateri i kopnene trupe brigade, a cilj je bio zauzeti strateški položaj i istovremeno zaštititi živote ukrajinskih vojnika. Operacija, o kojoj je The Washington Post napravio rekonstrukciju uz snimke i intervjue s ukrajinskim zapovjednicima, još jednom je pokazala koliko dronovi – zračni i sada i kopneni – mijenjaju prirodu ratovanja.

Iako su kopneni dronovi do nedavno bili rijetkost, sada sve više preuzimaju uloge u opskrbi, evakuaciji i izravnim napadima. Ukrajina ih koristi i kao način da smanji broj ljudskih žrtava i očuva ograničene vojne resurse u ratu protiv brojnijeg protivnika.

Dronovi su relativno jeftini u usporedbi s topništvom – model korišten u lipanjskoj operaciji koštao je oko 1500 dolara, ali je bio vrlo precizan i učinkovit.

Rat robota

Ruska invazija punog razmjera pretvorila je Ukrajinu u svojevrsni testni laboratorij za moderni rat. Na bojišnici raste potražnja za kopnenim robotima – uređajima na kotačima ili gusjenicama koji se upravljaju radio signalima, slično kao i zračni dronovi.

Roboti se razlikuju po veličini – od manjih od mikrovalne pećnice do dovoljno velikih da mogu prevoziti više ljudi. Prema riječima vrhovnog zapovjednika ukrajinskih snaga, broj zadataka koje su ovi roboti obavili na bojišnici gotovo se udvostručio između kolovoza i rujna.

Ovaj tehnološki napredak naglašava koliko se brzo ratovanje mijenja, s novim oblicima bespilotne tehnologije koja ima potencijal smanjiti ljudske gubitke i povećati učinkovitost vojnih operacija.

Mijenjaju ljude

Ukrajinski vojnici se nadaju da će roboti preuzeti više osnovnih zadataka na prvoj crti, oslobađajući postrojbe od nekih najopasnijih poslova kopnenog rata. Ukrajina je od 2022. izgubila ogroman broj vojnika i i dalje je znatno brojčano nadjačana puno većom ruskom vojskom.

Kijev se već dugo muči s regrutacijom novih vojnika — njihovi ljudi su najvrjedniji i nezamjenjiv resurs.

Neki od ukrajinskih kopnenih dronova opremljeni su daljinski upravljanim strojnicama koje se približavaju ruskim položajima i pročišćavaju put za kopnene snage. Drugi, poput onih korištenih u lipanjskoj misiji 3. jurišne brigade, nose eksplozive.

„Za mene je najbolji rezultat ne to što smo uzeli ratne zarobljenike, nego što nismo izgubili niti jednog pješadinca,“ rekao je Mykola, 26-godišnji zapovjednik kompanije kopnenih dronova brigade koji je nadgledao lipanjsku operaciju. Kao i drugi vojnici citirani u članku, govorio je pod uvjetom da bude identificiran samo po imenu ili pozivnom znaku, u skladu s vojnim pravilima.

„Dani u kojima sam operacije brojio ljudskim životima za mene su gotovi,“ rekao je Mykola. „Zato zapovijedam robotima.“