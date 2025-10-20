Obavijesti

News

Komentari 41
PREMIJER UPOZORAVA

Plenković: 'Ako Rusima priznaju osvojene teritorije, onda će za par godina opet napasti...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Plenković: 'Ako Rusima priznaju osvojene teritorije, onda će za par godina opet napasti...'
Foto: BORUT Å½IVULOVIÄ

To bi bilo loše i zbog „svih onih koji su izgubili život u zadnje tri godine ruske agresije, urušene civilne i energetske infrastrukture, pet milijuna izbjeglica i enormne ratne štete

Hrvatska pozdravlja najavljeni susret u Budimpešti između američkog i ruskog predsjednika na temu mira u Ukrajini, no protivi se bilo kakvom rješenju koje bi Rusiju nagradilo teritorijem, rekao je u ponedjeljak premijer Andrej Plenković. 

Donald Trump i Vladimir Putin krajem prošlog tjedna dogovorili su svoj drugi sastanak nakon Aljaske - ovaj put o ratu u Ukrajini razgovarat će u mađarskom glavnom gradu, a Washington i Moskva objavili su da bi se ti razgovori mogli dogoditi u iduća dva tjedna. 

Plenković je u ponedjeljak na marginama sastanka formata EU MED 9 u Portorožu rekao da su „svi pokušaji koji bi trebali dovesti do mira dobrodošli” te ih Hrvatska pozdravlja.

DEVET GODINA PLENKOVIĆA Premijer koji je preživio sve krize, promijenio 30 ministara i tri koalicije, a i dalje vlada!
Premijer koji je preživio sve krize, promijenio 30 ministara i tri koalicije, a i dalje vlada!

„Ali ne bi bilo dobro da posljedice takvog mira prekrše temeljne norme međunarodnog prava”, prije svega teritorijalni integritet Ukrajine. 

„Ako se dopusti da Rusija nakon ovakve agresije osvoji tuđi teritorij, onda za par godina možemo samo svi skupa pogađati koja je iduća zemlja na redu”, upozorio je premijer. 

To bi bilo loše i zbog „svih onih koji su izgubili život u zadnje tri godine ruske agresije, urušene civilne i energetske infrastrukture, pet milijuna izbjeglica i enormne ratne štete”. 

Na skup devet mediteranskih država članica EU-a stigao je i francuski predsjednik Emmanuel Macron koji je tamo također naglasio da jedini mir može biti onaj koji će osigurati dugoročnu stabilnost. 

Macron je ponovio da se o sudbini Ukrajine ne može razgovarati bez Ukrajinaca, kao ni o sigurnosti Europe bez Europljana. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 41
Medvedev: Zelenski je narkozombi. Čak ni senilni Biden nije slao Tomahawke
JOŠ JEDNA TIRADA

Medvedev: Zelenski je narkozombi. Čak ni senilni Biden nije slao Tomahawke

Trump je tijekom susreta s uplakanim prosjakom rekao očiglednu, ali prilično zanimljivu stvar: „Neka i Rusija i Ukrajina sebe proglase pobjednicima u sukobu.“ Da, to se često događa nakon oružanih sukoba. Ali to nije naš slučaj, oglasio se Medvedev
Trump je psovao pred Zelenskim i divljao. Kovačević za 24sata: Trebamo se spremati za najgore
ZAOKRET KOD TRUMPA

Trump je psovao pred Zelenskim i divljao. Kovačević za 24sata: Trebamo se spremati za najgore

Ako bude rata širih razmjera u Europi, bit će nam nametnut i trebamo, u mjeri u kojoj je to moguće, štititi svoje nacionalne interese i živote svojih građana, rekao je Božo Kovačević
Kremlj: Putin i Trump se sastaju u Budimpešti jer Orban ima dobre odnose s obojicom
ZADOVOLJNI ODNOSOM

Kremlj: Putin i Trump se sastaju u Budimpešti jer Orban ima dobre odnose s obojicom

Putin i Trump će se sastati u Budimpešti zahvaljujući toplim odnosima Orbana s obojicom! EU nije sretna, ali susret će se fokusirati na rješavanje sukoba u Ukrajini

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025