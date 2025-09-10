Obavijesti

News

Komentari 0
UBIJEN JEDAN ČOVJEK

Rusi su povrijedili zračni prostor Poljske, a ne jenjavaju niti njihovi napadi na Ukrajinu...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Rusi su povrijedili zračni prostor Poljske, a ne jenjavaju niti njihovi napadi na Ukrajinu...
Foto: GLEB GARANICH/REUTERS

Rusi su noćas napali i Kijev odakle zasad ne dolaze izvješća o šteti. Napali su i Žitomirsku oblast koja se nalazi na sjeveru zemlje na granici s Bjelorusijom

Rusija je noćas ponovo napala ukrajinske oblasti. Tom prilikom su njihovi avioni uletjeli u poljski zračni prostor pa su Poljaci odgovorili rušenjem nekoliko dronova. 

Istovremeno Rusi su noćas napali i Kijev odakle zasad ne dolaze izvješća o šteti. Napali su i Žitomirsku oblast koja se nalazi na sjeveru zemlje na granici s Bjelorusijom.

Prema prvim informacijama tamo je ubijen jedan čovjek, a drugi je ranjen. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Trumpa pitali o ruskim dronovima u Poljskoj na izlazu iz restorana. Ovako je reagirao
DOČEKALI GA PROSVJEDNICI

VIDEO Trumpa pitali o ruskim dronovima u Poljskoj na izlazu iz restorana. Ovako je reagirao

Podsjetimo, Poljska je jutros objavila kako je nekoliko ruskih dronova ušlo u njihov zračni prostor tijekom napada na Ukrajinu. To nije bio prvi takav incident
Dolaze prve snimke iz Poljske. Analitičar objavio prizor s FlightRadara: Bilo je vrlo živo
ODGOVORILI RUSIMA

Dolaze prve snimke iz Poljske. Analitičar objavio prizor s FlightRadara: Bilo je vrlo živo

Poljske oružane snage priopćile su da su neutralizirale dronove koji su narušili poljski zračni prostor
Poljaci oborili dronove iznad svoje zemlje.' To je prekretnica. Ušli smo u novu fazu rata...'
UZVRATILI RUSIMA

Poljaci oborili dronove iznad svoje zemlje.' To je prekretnica. Ušli smo u novu fazu rata...'

Moskva i Putin zasad o svemu šute. Putin je ranije govorio kako nema namjeru povesti rat protiv NATO zemalja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025