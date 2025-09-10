Rusi su povrijedili zračni prostor Poljske, a ne jenjavaju niti njihovi napadi na Ukrajinu...

Rusija je noćas ponovo napala ukrajinske oblasti. Tom prilikom su njihovi avioni uletjeli u poljski zračni prostor pa su Poljaci odgovorili rušenjem nekoliko dronova.

Istovremeno Rusi su noćas napali i Kijev odakle zasad ne dolaze izvješća o šteti. Napali su i Žitomirsku oblast koja se nalazi na sjeveru zemlje na granici s Bjelorusijom.

Prema prvim informacijama tamo je ubijen jedan čovjek, a drugi je ranjen.