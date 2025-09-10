Rusi su noćas napali i Kijev odakle zasad ne dolaze izvješća o šteti. Napali su i Žitomirsku oblast koja se nalazi na sjeveru zemlje na granici s Bjelorusijom
UBIJEN JEDAN ČOVJEK
Rusi su povrijedili zračni prostor Poljske, a ne jenjavaju niti njihovi napadi na Ukrajinu...
Čitanje članka: < 1 min
Rusija je noćas ponovo napala ukrajinske oblasti. Tom prilikom su njihovi avioni uletjeli u poljski zračni prostor pa su Poljaci odgovorili rušenjem nekoliko dronova.
Istovremeno Rusi su noćas napali i Kijev odakle zasad ne dolaze izvješća o šteti. Napali su i Žitomirsku oblast koja se nalazi na sjeveru zemlje na granici s Bjelorusijom.
Prema prvim informacijama tamo je ubijen jedan čovjek, a drugi je ranjen.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku