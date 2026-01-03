Rusi u udaru na Harkiv srušili zgradu, među ubijenima i dijete

Dvoje ljudi, od kojih je jedno trogodišnje dijete, ubijeno je, a otprilike 28 ih je ozlijeđeno u ruskom napadu na Harkiv, potvrdili su ukrajinski dužnosnici. Višekatna stambena zgrada gotovo je potpuno uništena u dvostrukom raketnom napadu u petak poslijepodne, koji je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao "gnusnim".

Uništena stambena zgrada, spasioci tragaju za preživjelima

Dužnosnici iz Harkiva navode kako su u ruševinama pronađena tijela žene i trogodišnjeg djeteta, a prema preliminarnim informacijama, moglo bi se raditi o majci i sinu. Među 28 ozlijeđenih, od kojih je 16 prevezeno u bolnicu, nalazi se i šestomjesečna beba. Spasilačka akcija je u tijeku, a na mjestu događaja radi više od 80 volontera, prema najnovijim informacijama regionalnog guvernera Oleha Sinjehubova.

Napad na Harkiv događa se uoči ključnih pregovora koji bi se trebali održati u Kijevu u subotu. Prema najavama Zelenskog, očekuje se sudjelovanje petnaestak zemalja, predstavnika Europske unije i NATO-a, dok će se američka delegacija sastanku pridružiti putem video veze.

Potpuno suprotne verzije događaja iz Kijeva i Moskve

Foto: Sofia Gatilova

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X osudio je napad.

"Nažalost, Rusi se tako odnose prema životu i ljudima – nastavljaju ubijati, unatoč svim naporima svijeta, a posebno Sjedinjenih Američkih Država, u diplomatskom procesu", napisao je Zelenski.

S druge strane, rusko Ministarstvo obrane negiralo je izvješća o napadu, sugerirajući na Telegramu da je eksploziju na mjestu događaja uzrokovala detonacija ukrajinskog streljiva.

"Oružane snage Ruske Federacije nisu planirale niti izvodile napade korištenjem raketnog ili zrakoplovnog naoružanja unutar grada Harkiva", stoji u priopćenju ruskog Ministarstva obrane koje je prenio BBC. Dodali su kako video snimke snimljene prije napada pokazuju "gusti dim nepoznatog porijekla", što su naveli kao dokaz da je streljivo detonirala ukrajinska vojska.

Foto: MUP Ukrajine

Rusija optužuje Ukrajinu za napad na civile u Hersonu

Ministarstvo je također ustvrdilo da se ovim izvješćima nastoji skrenuti svjetska pozornost s novogodišnjeg napada na hotel u dijelu Hersonske regije na jugu Ukrajine koji je pod ruskom kontrolom. Rusija je optužila Ukrajinu da je u napadu dronom na novogodišnju zabavu u selu Horli na Crnom moru ubila najmanje 27 ljudi i ozlijedila više od 30.

Na upit BBC-ja za komentar, iz Ukrajine su poručili kako neće izravno odgovarati na izvore informacija poput tvrdnji guvernera okupiranih regija. Dodali su da se pridržavaju normi međunarodnog humanitarnog prava i da izvode udare isključivo protiv vojnih ciljeva. Britanski medij nije mogao neovisno potvrditi tvrdnje nijedne strane niti točan broj žrtava.

U međuvremenu, Istražni odbor Rusije priopćio je da je pokrenuo istragu o napadu u Hersonu, dok je rusko ministarstvo vanjskih poslova optužilo ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da "nastoji zastrašiti stanovništvo ponovno ujedinjenih ruskih regija, koje su svoju sudbinu zauvijek vezale uz Rusiju putem referenduma".