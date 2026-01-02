Raketni udar na Harkiv: Srušili zgradu, najmanje 25 ozlijeđenih

Rusija je u petak u raketnom napadu pogodila višekatnicu u ukrajinskog gradu Harkivu i pritom ozlijedila najmanje 25 ljudi.

„Raketni napadi u središtu Harkiva gotovo su u potpunosti uništili peterokatnicu”, rekao je guverner regije Oleg Siniehubov za ukrajinsku televiziju. Prema preliminarnim informacijama, zgradu su pogodile dvije balističke rakete, dodao je.

„Spasilački timovi su na licu mjesta. Prvenstveno raščišćavaju ruševine i traže ljudi koji su zatočeni ispod njih”.

Siniehubov je rekao da je ozlijeđeno najmanje 25 ljudi, od kojih je 16 u bolnici, uključujući ženu u kritičnom stanju.

Gradonačelnik Igor Terehov govori o 30 ozlijeđenih.

Harkiv, drugi najveći ukrajinski grad, smješten je samo tridesetak kilometara od granice s Rusijom, pa je bio jedna od glavnih meta na početku ruske invazije.

Ukrajina je obranila grad, no on je i dalje česta meta ruskih zračnih napada.