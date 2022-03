Rusi: Ubili smo snajperista Walija. Kanađani: To je laž!

U Ukrajinu su od početka ruske agresije stigle na stotine stranih dobrovoljaca. Nekoliko ih je stiglo i iz Hrvatske. Međutim, najviše prašine podigao je dolazak kanadskog snajperista kodnog imena Wali (40).

Ovaj ratni veteran slovi za najubojitijeg snajperista na svijetu. Wali je arapska riječ, a znači "čuvar". U ratu u Afganistanu služio je u 22. kanadskoj kraljevskoj pukovniji od 2009. do 2011.,

Drugog tjedna rata, koji je počeo 24. veljače, proširila se priča da je Wali u Montrealu ostavio svoju zaručnicu, jednogodišnjeg sina i posao u IT sektoru te došao u Ukrajinu pomoći u borbi protiv ruske agresije.

Walija je i reporterska ekipa CNN-a snimila na poljskom kolodvoru u blizini ukrajinske granice, na putu za Kijev. Kazao im je da je došao na poziv prijatelja koji mu je rekao da ga "zaista trebaju".

Ukrajinska stranica Ukraine News UK objavila je da je Wali iz snajperske zasjede već ubio 11 ruskih vojnika. Međutim, ruski mediji samo su dan kasnije objavili vijest da je Wali ubijen.

"Ubile su ga ruske snage samo 20 minuta nakon što je krenuo u akciju u Mariupolju", napisala je ruska propagandna stranica na engleskom na Twitteru Russia Informa.

"Snimao je i filmove dok je bio na prvoj crti bojišnice. Ne zna se je li nešto snimao u Mariupolju. Ali definitivno su ga ubili dečki, navodno specijalnih snaga", navodi spomenuta ruska stranica ne nudeći dokaze.

Kanađani demantiraju

Norman Brigade, jedinica kanadski dobrovoljaca u Ukrajini, pak, tvrdi da je vijest o Walijevoj smrti lažna i da on nije ni bio na ratištu u Mariupolju.

Kanadski snajperist vodio je dnevnik na Facebook stranici La Torche et L'Epée - The Torch and Sword, ali na istoj nije pisao od 14. ožujka. Rusi tvrde da su ga ubili dan kasnije.

Wali je kanadsku vojsku napustio 2015., ali se nedugo nakon toga kao strani dobrovoljac pridružio kurdskim snagama u borbi protiv Islamske države u Iraku i Siriji. Tvrdi da je ondje oborio rekord za snajperski hitac s najveće duljine - ubio je, kaže, borca ISIS-a s daljine od 3.5 kilometara.

