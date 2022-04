Rusi žele novu paradržavu s centrom u Hersonu, Ukrajini žele oduzeti svu obalu...

Referendum za novu 'državu', čije bi središte bile u osvojenom gradu Hersonu, mogao bi se održati između 1. i 9. svibnja, rekao je Georgij Tuka, bivši visoki dužnosnik Ministarstva za okupirana područja Ukrajine.

U svom intervjuu za ukrajinski časopis Obozrevatel (Observer) rekao je kako to najveće mjesto koje su Rusi osvojili te im je potrebno u namjeri daljnjih osvajanja obale od Krima do Moldavije. Time bi Ukrajina ostala bez ikakvog izlaza na Crno more.

Iste navode potvrdilo je u ponedjeljak i Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva.

- Rusi namještenim referendumom žele opravdati svoju okupaciju. Jednako su napravili 2014. kad su vojskom zauzeli Krim, a potom održali ilegalni referendum na tom poluotoku - pišu Britanci.

Kako su objavljivali ukrajinski mediji, ali i sami Ukrajinci po društvenim mrežama, održano je niz prosvjeda protiv Rusa. Uz to, najmanje dva mještana, zaposlenik županije i jedan bloger, ubijeni su u Hersonu zbog proruske orijentacije. Prema pisanju Ukrajinske pravde, napadnuti su u 'gangsterskom stilu' na ulici. Ubojstva povezuju s ukrajinskim pokretom otpora. Za to vrijeme ukrajinska vojska je objavila kako je osvojila pet mjesta u istočnom predgrađu Hersona. Linija borbi je tijekom ponedjeljka bila oko 10 kilometara od centra grada.

