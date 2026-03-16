BLOKADA ZAJMA UKRAJINI

Grlić Radman: Blokiranje odluka u EU-u samo ide u prilog Rusiji

Piše HINA,
Zagreb: Sastanak austrijske ministrice Beate Meinl-Reisinger i ministra Grlića Radmana u MVEP-u | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Ministar Grlić Radman je u nedjelju navečer organizirao sastanak s više ministara vanjskih poslova iz srednje Europe kako bi razgovarali o predstojećem samitu Inicijative tri mora koji će se 28. i 29. travnja u Dubrovniku.  Hrvatska ove godine predsjedava Inicijativom.

Europska unija je zajednica vrijednosti i blokiranje paketa sankcija i zajma Ukrajini nije konstruktivan pristup i ide samo u prilog Rusiji, izjavio je u ponedjeljak hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. “Nema razloga da se blokira paket sankcija i mnogi ministri su apelirali na solidarnost i jedinstvo ne samo zbog Ukrajine, nego i same Europske unije”, rekao je Grlić Radman koji sudjeluje na sastanku Vijeća za vanjske poslove EU-a.

Pomoć Ukrajini i posljedice američko-izraelskog rata protiv Irana glavne su teme ministarskog sastanka.

Mađarska i Slovačka blokiraju zajam Ukrajini i 20. paket sankcija protiv Rusije.

 “Možemo tijekom rasprave imati različite poglede, ali na kraju trebamo govoriti jednim glasom. Treba njegovati i jačati svijest o tome da smo mi zajednica vrijednosti i da svako blokiranje ide u prilog Rusiji”, rekao je Grlić Radman.

 “Naglasio sam važnost jačanja regionalne povezanosti, prometne i digitalne infrastrukture i posebno istaknuo važnosti Hrvatske za energetsku diverzifikaciju”, rekao je Grlić Radman.

 Poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski je rekao da je ta neformalna večera bila prigoda za raspravu o geopolitičkoj važnosti zemalja koje sudjeluju i Inicijativi tri mora u odnosu na treće zemlje.

 “Imamo ambiciozno hrvatsko predsjedanje, kojem želimo puno uspjeha, posebno u osiguravanju financiranja za gušće infrastrukturne veze u našoj regiji”, rekao je Sikorski.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

FOTO Užasne scene iz Ukrajine: Ogromna buktinja nakon ruskog napada, ubijena jedna osoba...
FOTO Užasne scene iz Ukrajine: Ogromna buktinja nakon ruskog napada, ubijena jedna osoba...

Najmanje jedna osoba ubijena je u strašnom ruskom napadu na ukrajinsku Zaporižju, ozlijeđeno je najmanje troje ljudi. Iz ruševina stambene zgrade spašeni su žena i dijete, objavila je ukrajinska Pravda. Na mjesto udara odmah su stigle hitne službe, vatrogasci su se borili s ogromnom buktinjom, spasioci pretražuju ruševine... Iz ukrajinske vojske objavili su kako je Rusija lansirala 211 dronova na njih tijekom noći na ponedjeljak.
Rusija: 'Ukrajinci su pokrenuli veliki napad. Uništili smo 250 dronova koji su išli na Moskvu'
Rusija: 'Ukrajinci su pokrenuli veliki napad. Uništili smo 250 dronova koji su išli na Moskvu'

Rusija zasipa Ukrajinu projektilima i dronovima, dok ukrajinske diverzantske skupine i dronovi udaraju duboko u Rusiju, ciljajući ruske generale te rafinerije nafte i naftovode
Ukrajina izvela najveći napad od početka godine? Rusi tvrde: 'Dronovi su išli prema Moskvi'
Ukrajina izvela najveći napad od početka godine? Rusi tvrde: 'Dronovi su išli prema Moskvi'

Rusko Ministarstvo obrane tvrdi kako su u subotu uništili 280 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad različitih regija

