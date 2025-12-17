Rusija će 2025. potrošiti više od 5 posto BDP-a na rat u Ukrajini

Rusija će potrošiti 5,1 posto BDP-a na rat u Ukrajini 2025., rekao je u srijedu ruski ministar obrane Andrej Belousov, što je prva takva službena procjena za ovu godinu.

Na osnovi procijenjenog BDP-a za 2025. od 217 bilijuna rublji (2,7 bilijuna američkih dolara), ratna potrošnja iznosit će 11 bilijuna rublji.

Belousov je rekao da će ministarstvo obrane 2025. potrošiti ukupno 7,3 posto BDP-a, uključujući neratnu potrošnju.

Ruski proračun namijenio je za obranu ove godine 6,2 posto BDP-a, te još 1,8 posto za nacionalnu sigurnost. Ukupno je za obranu i sigurnost namijenjeno 17 bilijuna rublji.

Belousov je rekao da je ministarstvo 2025. bilo suočeno s velikim proračunskim restrikcijama i da je moralo rezati troškove.

"Vođenje borbenih operacija dovelo je do povećanja vojne potrošnje. Sve to zahtijevalo je strogu optimizaciju i definiranje prioriteta u proračunu za obranu", rekao je Belousov na godišnjem sastanku ministarstva kojem je prisustvovao predsjednik Vladimir Putin.

Rusija je dva puta povećala ciljani proračunski deficit za 2025. i morat će od 2026. povećati neke poreze, što upućuje na to da je nakon četiri godine rata sustižu fiskalni problemi.

Godine 2026. vlada će za obranu namijeniti 5,5 posto BDP-a te 1,7 posto za nacionalnu sigurnost. Ukupno će za obranu i sigurnost biti namijenjeno 16,8 bilijuna rublji ili 38 posto proračunske potrošnje.