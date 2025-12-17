Ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku odbora ruskog Ministarstva obrane govorio je o ratu u Ukrajini, ciljevima za iduću godinu te naoružanju, prenosi Tass.ru.

Putin je istaknuo kako nitko u svijetu ne bi trebao gajiti iluzije o vojnoj nadmoći nad Rusijom. Kao dokaz tome, najavio je uvođenje niza modernih, visokotehnoloških sustava naoružanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:05 Nikad žešći Vladimir Putin: 'Naše snage melju neprijatelje. Napad na Europu? Besmislica' | Video: 24sata/Reuters

​- Rusija je uspješno testirala krstareću raketu na nuklearni pogon Burevestnik i podvodni dron na nuklearni pogon Posejdon - naglasio je, dodajući da ti sustavi "već postoje" i da će se nastaviti poboljšavati.

Spomenuo je i raketni sustav Orešnik, koji bi trebao biti stavljen na borbeno dežurstvo do kraja godine, te ustvrdio da ruske snage mogu obarati rakete ATACMS i Tomahawk. Modernizacija se, prema njegovim riječima, odnosi i na mornaricu, koja je dobila nove podmornice te 19 površinskih brodova.

​- Ruske oružane snage melju neprijatelja, uključujući njegove elitne postrojbe obučene u zapadnim vojnim centrima - poručio je Putin.

'Oslobodit ćemo naše povijesne zemlje'

Putin je ponovio da će ciljevi "specijalne vojne operacije", kako Kremlj naziva invaziju, biti postignuti. Naglasio je da bi Moskva preferirala diplomatsko rješenje, ali je spremna i na drugu opciju.

Foto: Alexander Kazakov

​- Radije bismo to učinili i riješili temeljne uzroke sukoba kroz diplomaciju. Ako protivnička strana i njihovi strani pokrovitelji odbiju sudjelovati u suštinskim raspravama, Rusija će postići oslobođenje svojih povijesnih zemalja vojnim sredstvima - izjavio je, referirajući se na svoj esej iz 2021. o povijesnom jedinstvu Rusa i Ukrajinaca.

Jedan od ključnih zadataka, kako je rekao, jest dosljedno stvaranje i širenje "sigurnosne tampon-zone" unutar Ukrajine. Govoreći o stanju na terenu, ustvrdio je da ruske snage napreduju na svim frontovima te da su samo ove godine zauzele više od 300 naselja.

Napad na Europu?' Čista besmislica

Istovremeno, Putin je odbacio upozorenja europskih političara o mogućem ruskom napadu kao "laži i besmislice". Optužio ih je za "raspirivanje histerije" i namjerno plašenje vlastitih građana.

​- Više puta sam izjavio: to je laž, besmislica, čista besmislica o nekakvoj izmišljenoj ruskoj prijetnji europskim zemljama. Ali to se radi sasvim namjerno - rekao je Putin.

Upozorio je da Rusija neće propustiti odgovoriti na "opasnu militarizaciju Europe" i da će pozorno pratiti najave poput njemačke o izgradnji najmoćnije vojske na kontinentu.

​- Naš odgovor bit će prilično uvjerljiv - zaključio je.

Njegovi istupi dolaze u ključnom trenutku, dok američki predsjednik Donald Trump ulaže napore u postizanje brzog mirovnog sporazuma.