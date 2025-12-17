Obavijesti

News

Komentari 28
ZAPRIJETIO OREŠNIKOM

Nikad žešći Vladimir Putin: 'Naše snage melju neprijatelje. Napad na Europu? Besmislica'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 2 min
Nikad žešći Vladimir Putin: 'Naše snage melju neprijatelje. Napad na Europu? Besmislica'
2
Foto: Maxim Shemetov

Putin je potvrdio da je Rusija otvorena za dijalog, ali je jasno dao do znanja da će svoje ciljeve ostvariti bez obzira na sve.

Ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku odbora ruskog Ministarstva obrane govorio je o ratu u Ukrajini, ciljevima za iduću godinu te naoružanju, prenosi Tass.ru.

Putin je istaknuo kako nitko u svijetu ne bi trebao gajiti iluzije o vojnoj nadmoći nad Rusijom. Kao dokaz tome, najavio je uvođenje niza modernih, visokotehnoloških sustava naoružanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Nikad žešći Vladimir Putin: 'Naše snage melju neprijatelje. Napad na Europu? Besmislica' 04:05
Nikad žešći Vladimir Putin: 'Naše snage melju neprijatelje. Napad na Europu? Besmislica' | Video: 24sata/Reuters

​- Rusija je uspješno testirala krstareću raketu na nuklearni pogon Burevestnik i podvodni dron na nuklearni pogon Posejdon - naglasio je, dodajući da ti sustavi "već postoje" i da će se nastaviti poboljšavati.

Spomenuo je i raketni sustav Orešnik, koji bi trebao biti stavljen na borbeno dežurstvo do kraja godine, te ustvrdio da ruske snage mogu obarati rakete ATACMS i Tomahawk. Modernizacija se, prema njegovim riječima, odnosi i na mornaricu, koja je dobila nove podmornice te 19 površinskih brodova.

PREGOVORI Kremlj: Naš stav o europskim snaga u Ukrajini je poznat, ali otvoren za raspravu
Kremlj: Naš stav o europskim snaga u Ukrajini je poznat, ali otvoren za raspravu

​- Ruske oružane snage melju neprijatelja, uključujući njegove elitne postrojbe obučene u zapadnim vojnim centrima - poručio je Putin.

'Oslobodit ćemo naše povijesne zemlje'

Putin je ponovio da će ciljevi "specijalne vojne operacije", kako Kremlj naziva invaziju, biti postignuti. Naglasio je da bi Moskva preferirala diplomatsko rješenje, ali je spremna i na drugu opciju.

Russian President Putin attends Defence Ministry's annual meeting in Moscow
Foto: Alexander Kazakov

​- Radije bismo to učinili i riješili temeljne uzroke sukoba kroz diplomaciju. Ako protivnička strana i njihovi strani pokrovitelji odbiju sudjelovati u suštinskim raspravama, Rusija će postići oslobođenje svojih povijesnih zemalja vojnim sredstvima - izjavio je, referirajući se na svoj esej iz 2021. o povijesnom jedinstvu Rusa i Ukrajinaca.

Jedan od ključnih zadataka, kako je rekao, jest dosljedno stvaranje i širenje "sigurnosne tampon-zone" unutar Ukrajine. Govoreći o stanju na terenu, ustvrdio je da ruske snage napreduju na svim frontovima te da su samo ove godine zauzele više od 300 naselja.

Napad na Europu?' Čista besmislica

Istovremeno, Putin je odbacio upozorenja europskih političara o mogućem ruskom napadu kao "laži i besmislice". Optužio ih je za "raspirivanje histerije" i namjerno plašenje vlastitih građana.

​- Više puta sam izjavio: to je laž, besmislica, čista besmislica o nekakvoj izmišljenoj ruskoj prijetnji europskim zemljama. Ali to se radi sasvim namjerno - rekao je Putin.

NOVE MJERE Bloomberg: SAD sprema kaznu Putinu ako odbije mirovni plan
Bloomberg: SAD sprema kaznu Putinu ako odbije mirovni plan

Upozorio je da Rusija neće propustiti odgovoriti na "opasnu militarizaciju Europe" i da će pozorno pratiti najave poput njemačke o izgradnji najmoćnije vojske na kontinentu.

​- Naš odgovor bit će prilično uvjerljiv - zaključio je.

Njegovi istupi dolaze u ključnom trenutku, dok američki predsjednik Donald Trump ulaže napore u postizanje brzog mirovnog sporazuma.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 28
Ukrajinci otkrili krticu u vlastitim redovima: Govorio je Rusima gdje treba gađati Kijev
SIGURNOSNA SLUŽBA UKRAJINE

Ukrajinci otkrili krticu u vlastitim redovima: Govorio je Rusima gdje treba gađati Kijev

FSB se također nadao da će od agenta dobiti koordinate medicinskih skladišta i posebnih voznih parkova Obrambenih snaga, koji opskrbljuju bojišnicu medicinskim sredstvima
VIDEO Ukrajinska brigada za koju su ratovali Hrvati: Krenulo je 16 Rusa, ni jedan nije prošao
AZOV

VIDEO Ukrajinska brigada za koju su ratovali Hrvati: Krenulo je 16 Rusa, ni jedan nije prošao

Već na prilazu položajima Snaga obrane jurišna skupina okupatora bila je razbijena. Uspješan zajednički rad postrojbi bespilotnih sustava, topništva i unaprijed postavljenih mina učinio je ovu „šetnju“ posljednjom upečatljivom uspomenom za njezine sudionike - dodali su iz Azova
Kremlj: Naš stav o europskim snaga u Ukrajini je poznat, ali otvoren za raspravu
PREGOVORI

Kremlj: Naš stav o europskim snaga u Ukrajini je poznat, ali otvoren za raspravu

Peskov je rekao da se specijalni američki izaslanik Steve Witkoff ne očekuje u Moskvi ovog tjedna

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025