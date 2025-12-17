Obavijesti

PREGOVORI

Kremlj: Naš stav o europskim snaga u Ukrajini je poznat, ali otvoren za raspravu

Peskov je rekao da se specijalni američki izaslanik Steve Witkoff ne očekuje u Moskvi ovog tjedna

Kremlj je u srijedu izjavio da je stav Rusije o eventualnom raspoređivanju europskih trupa u Ukrajini u okviru mogućeg budućeg mirovnog sporazuma postignutog uz posredovanje SAD-a dobro poznat, ali da se o toj temi može raspravljati.

New York Times izvijestio je da će, prema trenutačnim američkim prijedlozima, Ukrajina dobiti sigurnosna jamstva Zapada i da će vojna snaga pod vodstvom Europe pomagati Ukrajini djelovanjem u zapadnoj Ukrajini, daleko od prvih crta bojišnice.

Na pitanje o tim navodima, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da ne želi davati komentare o diplomaciji medijima, ali da je stav Rusije, a to je protivljenje takvom raspoređivanju, jasan.

"Naš stav o stranim vojnim kontingentima na teritoriju Ukrajine dobro je poznat", rekao je Peskov novinarima. "Dobro je poznat, apsolutno je dosljedan i razumljiv. Ali opet, ovo je tema za raspravu."

Peskov je rekao da se specijalni američki izaslanik Steve Witkoff ne očekuje u Moskvi ovog tjedna. Rusija očekuje da će Sjedinjene Države obavijestiti Moskvu o rezultatima razgovora s Ukrajinom čim budu spremne, rekao je Peskov.

