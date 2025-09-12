Rusija i Bjelorusija počele vojne vježbe pored granice NATO-a

Rusija i Bjelorusija počele su u petak veliku zajedničku vojnu vježbu na pragu NATO-a, koja uključuje ​​manevre u objema zemljama te u Baltičkom i Barentsovu moru, priopćilo je rusko ministarstvo obrane. Vježba "Zapad-2025" - demonstracija sile Rusije i njezina bliskog saveznika - održava se u iznimno napetom trenutku rusko-ukrajinskog rata, dva dana nakon što je Poljska, uz podršku svojih saveznika u NATO-u, oborila sumnjive ruske dronove iznad svog zračnog prostora.

Vježba "Zapad" bila je zakazana mnogo prije incidenta s dronom, za koji je Rusija odbacila odgovornost.

Što vježbe uključuju?

"Ciljevi vježbi su poboljšanje vještina zapovjednika i stožera, razine suradnje i terenske obuke regionalnih i koalicijskih grupacija trupa", priopćilo je ministarstvo obrane na Telegramu.

U prvoj fazi, trupe će simulirati odbijanje napada na Rusiju i Bjelorusiju, čiji je savez poznat kao 'Savezna država'.

Druga faza usredotočit će se na "obnavljanje teritorijalnog integriteta Savezne države i uništenje neprijatelja, uključujući sudjelovanje koalicijske skupine snaga iz prijateljskih država", priopćilo je ministarstvo.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u četvrtak da vježbe, uključujući i one u blizini poljske granice, nisu usmjerene ni protiv koje druge zemlje.

No, ovotjedni incident s dronovima iznad Poljske na Zapadu je viđen kao poziv na uzbunu za NATO i test njegovih odgovora. Zapadne zemlje nazvale su to namjernom provokacijom Rusije, što je Moskva demantirala.

Visoki ruski diplomat u Poljskoj rekao je da su dronovi došli iz smjera Ukrajine. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su njihovi dronovi izveli napad u zapadnoj Ukrajini, ali da nisu planirali pogoditi nikakve ciljeve u Poljskoj.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je ruski upad dronova u Poljsku mogao biti pogreška.

"Nisam sretan ni zbog čega što ima veze s cijelom situacijom, ali nadam se da će tome doći kraj", rekao je Trump novinarima u četvrtak.

Čak i prije incidenta, poljski premijer Donald Tusk opisao je nadolazeće manevre "Zapad" kao "vrlo agresivne" i najavio da će Poljska zatvoriti svoju granicu s Bjelorusijom u četvrtak u ponoć.

Bjelorusija također graniči s članicama NATO-a Litvom i Latvijom. Litva je izjavila da štiti svoju granicu zbog vojne vježbe.