Nova kriza za mirovni proces

Pregovori u Ženevi pukli nakon dva sata: Zelenski optužio Rusiju za odugovlačenje!

Mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine u Ženevi u srijedu su naprasno prekinuti nakon samo dva sata, nakon što je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski optužio Rusiju da ih namjerno odugovlači

Američki predsjednik Donald ​Trump je dvaput u proteklih nekoliko dana rekao da je na Ukrajini i Zelenskom da poduzmu korake kako bi pregovori bili uspješni.

"Jučerašnji saastanak je bio jako težak i možemo reći da Rusija oteže pregovore koji su već stigli do završne faze", napisao je Zelenski nu srijedu na X-u.

Nekoliko minuta nakon toga, ruska državna novinska agencija RIA objavila je da su pregovori završili.

Glavni ruski pregovarač Vladimir Medinski izjavio je novinarima u hotelu u kojem se održavaju pregovori da će se nastavak uslijediti uskoro, ali nije naveo datum.

Ukrajinski dužnosik je potvrdio da su pregovori u Ženevi završili nakon "oko dva sata".

U intervjuu američkom portalu Axios u utorak, Zelenski je rekao da nije pošteno da Trump javno proziva Ukrajinu, a ne Rusiju, da učini ustupke kako bi se postigao mirovni sporazum.

Također je rekao da bi Ukrajinci na potencijalnom referendumu odbacili predaju dijelova istočne regije Donbasa koje Rusija ne kontrolira. "Nadam se da je to samo taktika, a ne odluka", rekao je Zelenski.

Ukrajinski i ruski pregovarači nastavljaju u srijedu u Ženevi treći krug mirovnih pregovora uz posredovanje SAD-a, premda ni jedna strana nije signalizirala da su bliže okončanju najsmrtonosnijeg sukoba u Europi od Drugoga svjetskog rata
Pregovori traju dok Trump poziva Kijev na brzi sporazum, a Rusija i dalje zahtijeva kontrolu dijela Donjecka
Prema službenom priopćenju, napad na skladište u selu Pasične na privremeno okupiranom Krimu izveden je pomoću jurišnih dronova FP-2

