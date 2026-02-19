Obavijesti

RUSI OGRANIČILI APLIKACIJU

Špijuni ne vide poruke vojnika: Telegram odbacio optužbe

Piše HINA,
Špijuni ne vide poruke vojnika: Telegram odbacio optužbe
Foto: Ramil Sitdikov

Rusija ograničila aplikaciju zbog navodnog ekstremističkog sadržaja i tvrdi da strane službe mogu čitati poruke s bojišta u Ukrajini

Admiral

Telegram tvrdi da nije pronašao nikakve propuste u šifriranju, odbacujući tvrdnje ruske vlade da strane obavještajne službe mogu vidjeti poruke koje ruski vojnici šalju putem te aplikacije za razmjenu poruka.

Ruski državni regulator uveo je ograničenja za Telegram, važnu platformu za javnu i privatnu komunikaciju u toj zemlji, zbog, kako tvrdi, propusta tvrtke u brisanju ekstremističkog sadržaja.

SIGURNOSNI RIZIK Panika među Rusima: 'Strani špijuni mogu vidjeti poruke naših vojnika na Telegramu'
Panika među Rusima: 'Strani špijuni mogu vidjeti poruke naših vojnika na Telegramu'

Ministar digitalnog razvoja Maksud Šadajev rekao je u srijedu da su strane obavještajne službe mogle vidjeti Telegram poruke koje su slale ruske trupe koje se bore u Ukrajini.

Ruski vojnici, ratni dopisnici i političari rekli su da aplikaciju vojnici široko koriste, ne samo za komunikaciju sa svojim obiteljima kod kuće, već ponekad i u operativne svrhe.

BIO U MINISTARSTVU Poljaku koji je špijunirao za Ruse prijeti doživotni zatvor
Poljaku koji je špijunirao za Ruse prijeti doživotni zatvor

Kao odgovor na Reutersov zahtjev za komentar, tvrtka je izjavila: "Nikada nisu pronađena kršenja Telegramove enkripcije."

Dodali su: "Tvrdnja ruske vlade da je naša enkripcija kompromitirana je namjerna izmišljotina namijenjena opravdavanju zabrane Telegrama i prisiljavanju građana na državno kontroliranu platformu za razmjenu poruka osmišljenu za masovni nadzor i cenzuru."

LAŽNI IDENTITET U Njemačkoj uhićena špijunka: Prenosila podatke Rusiji preko bivših vojnika Bundeswehra
U Njemačkoj uhićena špijunka: Prenosila podatke Rusiji preko bivših vojnika Bundeswehra

Rusija je također blokirala ili ograničila druge strane platforme za razmjenu poruka poput Metinog WhatsAppa i Appleovog FaceTimea. Vlasti su pozvale ljude da prijeđu na novu državnu aplikaciju pod nazivom MAX, odbacujući optužbe da je ona osmišljena kao alat za nadzor.

