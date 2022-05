Rusija je protjerala 5 hrvatskih diplomata iz Moskve: 'Hrvatska bi mogla reagirati jednako...'

Sergej Lavrov i Gordan Grlić Radman više neće skupa čitati poeziju, kao što su to radili tijekom Lavrovljeva posjeta Zagrebu prije dvije godine. Nakon što je Hrvatska u travnju protjerala 18 ruskih diplomata i šest članova osoblja ambasade u Zagrebu, u veleposlanstvu je ostalo samo petero djelatnika, među kojima su veleposlanik i njegov zamjenik. Time se broj ruskih diplomata u Zagrebu izjednačio s brojem hrvatskih diplomata u Moskvi. Marija Zaharova, glasnogovornica tamošnjeg ministarstva vanjskih poslova i osoba koja od početka invazije na Ukrajinu govori sve ono što bi rekao i sam Putin, ali ne smije, tad je zaprijetila odmazdom. Plenković joj je odgovorio da je to jasan politički stav Hrvatske s obzirom na to da su ničim izazvani napali Ukrajinu i ubijaju ukrajinske žene i djecu.