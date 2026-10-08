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hibridni rat

Rusija krenula u sabotaže danskih tvrtki koje pomažu Ukrajini: 'Odvažnost im raste'

Piše HINA,
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Rusija krenula u sabotaže danskih tvrtki koje pomažu Ukrajini: 'Odvažnost im raste'
Foto: Ramil Sitdikov
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Ruska operacija sabotaže protiv danskih tvrtki koje podržavaju Ukrajinu označava novu fazu hibridnog ratovanja, što je upozorila glavna analitičarka danske obavještajne službe na konferenciji u Kopenhagenu.

Rusija je započela s operacijama sabotaže protiv danskih tvrtki koje opskrbljuju Ukrajinu, zaključivši da širi pokušaji ometanja nisu uspjeli stati na kraj vojnoj potpori Zapada toj zemlji, izjavila je u srijedu dužnosnica danske obavještajne službe. Ta promjena odraz je značajne eskalacije ruske kampanje hibridnog ratovanja, rekla je Josefine Christensen, glavna analitičarka danske obavještajne službe (PET), na konferenciji o domovinskoj sigurnosti u Kopenhagenu.

"U proljeće smo svjedočili opsežnom planiranju akcija, čiji je proveden broj bio vrlo malen. A početkom ljeta uočili smo da su znatno više toga počeli i provoditi", rekla je Christensen.

Rusija je zaključila da njezini prethodni pokušaji šireg djelovanja "nisu odvratili NATO od pružanja potpore Ukrajini", dodala je.

Političku kontrolu nad operacijama ima Moskva, no odvažnost u operacijama u porastu je, istaknula je. Rusija sada "pokušava pogoditi ciljeve koji imaju izravan utjecaj na bojišnicu. To znači proizvodnju oružja."

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Moskva redovito negira umiješanost u sabotaže i operacije hibridnog ratovanja. Rusko veleposlanstvo u Kopenhagenu u srijedu je odbacilo te navode, optuživši danske vlasti za iznošenje neutemeljenih optužbi protiv Rusije.

Christensen je spomenula popis navodnih europskih proizvođača bespilotnih letjelica i njihovih dijelova koji je objavilo rusko ministarstvo obrane, za koji je Moskva u travnju ustvrdila da predstavlja popis potencijalnih vojnih ciljeva, ne iznoseći pritom pojedinosti.

Rusija sve češće poseže za neobučenim posrednicima, među kojima su i beskućnici i ovisnici o drogama, koje regrutira na Telegramu i drugim društvenim mrežama. Regrutacija obično počinje jednostavnim zadacima poput izviđanja ili fotografiranja, a zatim eskalira prema stvarnim sabotažnim operacijama, navodi PET.

"To može biti bilo tko tko traži brzu zaradu", rekla je Christensen. "Ako prva osoba ne uspije, na taj će zadatak poslati drugu, sve dok ne uspiju."

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Danska obavještajna služba za obranu prošlog je mjeseca objavila da će Rusija vjerojatno pojačati hibridne napade na Zapad u nadolazećim mjesecima, nakon što je Njemačka okrivila Rusiju za pokušaj napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku Leipzig/Halle u kolovozu.

U rujnu 2025., uoči održavanja samita EU-a u Danskoj, dronovi su omeli zračni promet u šest danskih zračnih luka, među kojima i onu u Kopenhagenu, najprometniju u nordijskoj regiji. Incident je premijerka Mette Frederiksen nazvala hibridnim napadom na svoju zemlju.

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