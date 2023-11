Rusija najavljuje izvoz 65 milijuna tona žitarica

Rusija planira izvesti 65 milijuna tona žitarica u ovoj godini, objavila je vlada, podigavši procjenu ovogodišnjeg uroda.

S obzirom na urod od preko 151 milijun tona žitarica i mahunarki, uključujući gotovo 99 milijuna tona pšenice, Rusija će moći pokriti vlastite potrebe i isporučiti rekordne količine "stranim partnerima", rekao je ministar poljoprivrede Dmitrij Patrušev, prema izvješću agencije TASS.

"Prema planovima, to je više od 65 milijuna tona u (ovoj) sezoni", rekao je ministar u utorak.

U prošloj sezoni Rusija je izvezla rekordnih 60 milijuna tona, podsjeća Dpa.

Ministarstvo je do sada očekivalo urod od 123 milijuna tona, uključujući 78 milijuna tona pšenice. Ažurirali su urod u prošloj godini, na 157,7 milijuna tona, uključujući 104,2 milijuna tona pšenice.

Na sastanku ministara Patrušev je napomenuo da je u 2023. porasla i proizvodnja drugih poljoprivrednih proizvoda, uključujući rižu. Bruto prinos riže premašuje 1,1 milijun tona i veći je za 24 posto nego u 2022., naveo je ministar.

Rusija je nedavno najavila da će do kraja godine skupini afričkih zemalja donirati do 200 tisuća tona pšenice. Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somalija, Srednjoafrička Republika i Eritreja primit će od 25 tisuća do 50 tisuća tona pšenice, poručili su.

U 2022. Rusija je u Afriku izvezla 11,5 milijuna tona žita, a u prvih šest mjeseci ove godine isporučila je gotovo 10 milijuna tona, objavio je TASS.