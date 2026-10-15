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ISPORUKE KREĆU

Rusija: 'Počeli smo izvoziti dizel nakon dogovora s Trumpom'

Piše HINA,
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Rusija: 'Počeli smo izvoziti dizel nakon dogovora s Trumpom'
Foto: Jeenah Moon
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Rusija je najavila početak izvoza dizela na globalna tržišta nakon dogovora s američkim predsjednikom Trumpom, što bi moglo utjecati na cijene goriva u svijetu. Kritike na račun ovog dogovora dolaze iz Ukrajine i Europe, dok se očekuje da će isporuke započeti uskoro.

Kremlj je u četvrtak priopćio da je ruski dizel počeo stizati na globalna tržišta nakon dogovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Trump je prošlog tjedna izjavio da je Rusija pristala isporučivati dizelsko gorivo na svjetska tržišta kako bi se snizile cijene goriva, dok je Moskva nakon postignutog dogovora od 10. listopada djelomično ukinula zabranu izvoza dizela.

„Dizelsko gorivo počelo je pristizati na svjetska tržišta i očekuje se da će pozitivno utjecati na stabilizaciju naftnih tržišta, iako to neće biti dovoljno za njihovu potpunu stabilizaciju”, izjavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov novinarima tijekom redovitog dnevnog telefonskog brifinga.

Podaci tvrtke LSEG pokazali su u srijedu da je Rusija ponovno pokrenula utovar dizelskog goriva namijenjenog izvozu u baltičkoj luci Primorsk.

Prema podacima o pomorskom prometu, 13. listopada ukrcan je tanker s približno 40.000 metričkih tona dizelskog goriva koji je krenuo prema Maroku.

Trump želi sniziti cijene dizelskog goriva u SAD-u uoči američkih međuizbora 3. studenoga, ističe Reuters.

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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij, europski dužnosnici i neki Trumpovi stranački kolege iz redova republikanaca oštro su kritizirali taj dogovor.

Rusija je pak rekla da su europske kritike dogovora o dizelskom gorivu „cinične” s obzirom na to da Europa i dalje kupuje dio ruske nafte i ukapljenog prirodnog plina.

Trump je u petak izjavio da će Rusija odmah isporučiti više od 300.000 metričkih tona dizelskog goriva (2,25 milijuna barela) na američko i svjetska tržišta.

Reuters ističe da je to manje od jednodnevnih potreba samo američkog prometnog sektora, pozivajući se na podatke američke Uprave za energetske informacije (EIA), prema kojima dnevna potrošnja iznosi oko 2,94 milijuna barela.

Trump je također izjavio da će Rusija u studenome isporučiti dodatnih 500.000 tona, a potom „odmah nakon toga” još milijun tona.

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