Zelenski: Ukrajina će nastaviti napade na ruske rafinerije

Ukrajina će nastaviti napade na ruske rafinerije, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u intervjuu za Financial Times objavljenom u četvrtak. "Ograničenje napada na rafinerije više ne vrijedi. Gotovo je s tim", rekao je Zelenskij za britanski list. Kritizirao je spremnost Washingtona na sklapanje poslovnih dogovora s Moskvom i očito divljenje američkog predsjednika Donalda Trumpa ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, objavio je Financial Times.

Trump je u subotu pozvao Ukrajinu da zamijeni Zelenskija te oštro kritizirao ukrajinske napade na rusku naftnu infrastrukturu. To je učinio dan nakon što je najavio dogovor s Rusijom o isporuci dizelskog goriva, s ciljem ublažavanja pritiska na cijene goriva, koje su porasle otkako je u veljači počeo američko-izraelski rat s Iranom.

Ukrajina je na dva dana obustavila napade na ruske naftne rafinerije i drugu energetsku infrastrukturu nakon što je Trump objavio dogovor o energetskom primirju, rekao je Zelenskij ranije ovog tjedna na društvenoj mreži X. Unatoč ukrajinskoj stanci u napadima, Zelenskij je za Financial Times rekao da su ukrajinske snage ostale bez američkih sustava ranog upozoravanja na nadolazeće balističke projektile. Istodobno je diljem zemlje usporena satelitska komunikacijska usluga Starlink, u vlasništvu Elona Muska, što je otežalo operacije na bojišnici i napade srednjeg dometa na ruske vojne ciljeve.

Ukrajinski vojni dužnosnici od američkih su kolega dobili upozorenje da će im, ako ne zaustave napade na energetsku infrastrukturu, biti uskraćeni obavještajni podaci, rekao je Zelenskij. Dodao je da je Kijevu poslije predstavljeno objašnjenje kako je riječ o tehničkom problemu. Odbacio je mogućnost da su poteškoće sa satelitskim sustavom Starlink bile posljedica tehničkog kvara. „Nije bio tehnički problem, bila je to stvar volje”, rekao je Zelenskij za Financial Times.

Na pitanje bi li Ukrajina pristala obustaviti napade na energetsku infrastrukturu kako bi popravila odnose s Bijelom kućom, Zelenskij je odgovorio da bi na to mogao pristati jedino u zamjenu za dodatne američke presretačke projektile za sustave protuzračne obrane Patriot. Takvu je isporuku nazvao „minimumom” koji bi bio prihvatljiv za Ukrajinu.