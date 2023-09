Rusija pokušava zaštititi svoje borbene avione automobilskim gumama?! 'To je zbog dronova'

Rusi su počeli prekrivati svoje borbene avione automobilskim gumama kako bi ih zaštitili od napada dronova, pokazuju nove satelitske snimke Maxara.

Fotografije pokazuju dva strateška bombardera Tu-95 u zračnoj bazi Engels, duboko u Rusiji, 'zaštićena' gumama.

CNN piše kako ne mogu potvrditi zašto Rusi to rade, ali iz razgovara sa stručnjacima nameće se samo jedna opcija: zaštita.

- To koriste kao dodatni sloj zaštite, plus smanjuje vidljivost letjelice, pogotovo noću - piše CNN.

Francisco Serra-Martins iz kompanije One Way Aerospace, čije dronove Ukrajinci koriste, veli da to može imati tek 'ograničeni učinak zaštite'.

- To može smanjiti 'termalni potpis' letjelica, ali i dalje su vidljive infracrvenim kamerama - kaže Serra-Martins.

Jedan NATO-ov djelatnik za CNN je, pod uvjetom anonimnosti, potvrdio da su u savezu upoznati s ovom praksom.

- Vjerujemo kako je to za zaštitu od dronova, ali ne znamo ima li ikakvog učinka - kazao je.

Napadi dronovima na ruski teritorij sve su češći, nedavno je većim brojem dronova napadnuta zračna luka u Pskovu, pa Rusi, očito s ograničenim sredstvima, rade najbolje što znaju kako bi se zaštitili...

