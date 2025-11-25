Rusija priprema infrastrukturu za Sjeverni morski put

Rusija namjerava značajno pojačati infrastrukturu duž Sjevernog morskog puta u idućih pet godina, rekao je ministar za regiju Dalekog istoka i Arktika Aleksej Čekunkov, uz planiranu gradnju terminala i nuklearnih ledolomaca koji bi trebali omogućiti prijevoz više tereta. Rusija već godinama nastoji pojačati prijevoz tereta Sjevernim morskim putom, uz zacrtani obujam prijevoza od 150 milijuna tona do 2030. godine. U 2024. tim je morskim koridorom prevezeno 37,9 milijuna tona tereta. Plan za idućih pet godina predviđa gradnju četiri ledolomca na nuklearni pogon, šest pomorskih terminala i 42 plovila za spašavanje, najavio je u ponedjeljak ministar Čekunkov.

Rosatom trenutno u floti ima osam ledolomaca na nuklearni pogon.

Osim plovila i terminala, Moskva namjerava izgraditi i tri centra za spašavanje i lansirati sedam satelita, kazao je ministar na okruglom stolu Federalnog vijeća o novoj geopolitici u Arktiku.

Ruska vlada usvojila je dugoročni plan za razvoj Sjevernog morskog puta do 2035., napomenuo je Čekunkov, i već su izgrađena četiri nuklearna ledolomca i dva plovila za spašavanje.

Obnovljena su dva hidrografska broda i lansirana su tri satelita, dodao je ruski dužnosnik.

Terminal za ukapljeni prirodni plin (LNG) u Sabetti na poluotoku Jamal u sjeverozapadnom Sibiru pušten je u pogon, a u Murmansku je završena gradnja pomorskog kompleksa za prijevoz LNG‑a.

Za dostizanje planiranog obujma tereta Rusiji su, uz planiranu infrastrukturu, potrebni i desetci novih, modernih brodova za prijevoz plina, i brodova za prijevoz rasutog tereta te tankera i drugih plovila klase Arc7, kazao je Čekunkov.

Brodovi klase Arc7 mogu ploviti kroz led debljine do oko dva metra bez pomoći ledolomaca.

Sjeverni morski put proteže se duž sjeverne obale Europe i Azije, kroz Arktički ocean, preko Barentsovog, Karskog, Laptevskog, Istočnosibirskog, Čukotskog i Beringovog mora.

Od Karskih vrata do Beringovog prolaza taj 5.600 kilometara dug prometni koridor povezuje morske luke na sjeveru Rusije s plovnim rijekama u Sibiru u jedinstven transportni sustav.